Кевин Гамейро: «Гол на выезде может сыграть важную роль»Sportbox.RU 04:38

Форвард «Валенсии» Кевин Гамейро высказался о предстоящем ответном полуфинальном матче Лиги Европы против «Арсенала». Напомним, в первом матче лондонский клуб победил на своем поле со счетом 3:1.

Кевин Гамейро: «Гол на выезде может сыграть важную роль»

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