Футбол
Кевин Гамейро: «Гол на выезде может сыграть важную роль»Матч ТВ 04:38
Валенсия
Предварительная расстановка 4‑4‑2
13
Нето
21
Пиччини
24
Гарай
5
Паулиста
14
Гайя
8
Солер
17
Коклен
10
Парехо
7
Гедеш
19
Родриго
22
Мина
1
Чех
20
Мустафи
5
Папастатопулос
6
Косьельни
15
Мэйтленд-Найлс
11
Торрейра
34
Джака
29
Гендузи
17
Ивоби
9
Ляказетт
7
Мхитарян
Арсенал
Предварительная расстановка 3‑4‑3
Форвард «Валенсии» Кевин Гамейро высказался о предстоящем ответном полуфинальном матче Лиги Европы против «Арсенала». Напомним, в первом матче лондонский клуб победил на своем поле со счетом 3:1.
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