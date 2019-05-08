Футбол

Кевин Гамейро: «Гол на выезде может сыграть важную роль»Матч ТВ 04:38

Валенсия — Арсенал
сегодня
в 15:00
Лига Европы, Полуфинал
Стадион «Месталья»
Валенсия
Предварительная расстановка 4‑4‑2
13
Нето
  
21
Пиччини
  
24
Гарай
  
5
Паулиста
  
14
Гайя
  
8
Солер
  
17
Коклен
  
10
Парехо
  
7
Гедеш
  
19
Родриго
  
22
Мина
  
1
Чех
  
20
Мустафи
  
5
Папастатопулос
  
6
Косьельни
  
15
Мэйтленд-Найлс
  
11
Торрейра
  
34
Джака
  
29
Гендузи
  
17
Ивоби
  
9
Ляказетт
  
7
Мхитарян
  
Арсенал
Предварительная расстановка 3‑4‑3
Форвард «Валенсии» Кевин Гамейро высказался о предстоящем ответном полуфинальном матче Лиги Европы против «Арсенала». Напомним, в первом матче лондонский клуб победил на своем поле со счетом 3:1.
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