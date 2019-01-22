Футбол

Кевин-Принс Боатенг перешел в «Барселону» на правах арендыСпорт-Экспресс 15:19

Полузащитник "Сассуоло" Кевин-Принс Боатенг перешел в "Барселону", где будет выступать на правах аренды до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт каталонцев. Соглашение включает в себя вариант с выкупом 31-летнего ганца за 8 миллионов евро.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Барселона» арендовала у «Сассуоло» Боатенга до конца сезона

РИА Новости16:46

Кевин-Принс Боатенг перешел в «Барселону» на правах аренды

Спорт-Экспресс15:19

«Барселона» объявила о переходе Кевина-Принса Боатенга из «Сассуоло»

Советский спорт15:34

Кевин-Принс Боатенг перешёл в «Барселону» на правах аренды

Чемпионат15:23

Боатенг взял в «Барселоне» бывший номер Месси

Sport24.ru17:35

«Барселона» объявила о переходе Боатенга на правах аренды

Матч ТВ15:52

Боатенг получал травмы, потому что занимался сексом 7-10 раз в неделю. Так говорила его девушка

Sports.ru16:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7198 источников, обновлено в 21:51, Ашберн
Происшествия

Растет число погибших при пожаре на судах в Керченском проливе

Обновлено в 12:40
Наука

Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей

Обновлено в 21:07
Авто

Geely объявила сроки старта продаж нового кроссовера Emgrand X7

Российские дилеры Geely с 23 января начнут продажи нового кроссовера Emgrand X7.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» выкатился за пределы взлетной полосы в Шереметьево

Обновлено в 11:31
Экономика

«Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объявили о слиянии

Торговые сети «Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объединятся в одну компанию, которая станет третьим по величине продовольственным ритейлером в России после X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магнита».
Обновлено в 11:36
Общество

Концентрация кокаина в Темзе достигла опасного для угрей уровня

Повышенная концентрация наркотических веществ в водах британской Темзы привела к увеличению активности обитающих в реке угрей, пишет The Times со ссылкой на исследование ученых.
Обновлено в 18:57
Космос

Следующий пуск с космодрома Восточный состоится летом

Следующий пуск с космодрома Восточный состоится летом, сообщил в понедельник Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входящий в Роскосмос.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Виторган и Богомолов подрались из-за Собчак, сообщили СМИ

Актер Максим Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым в центре Москвы, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:17
Происшествия

Поиски моряков в Черном море продолжают пять судов

Пять судов продолжают поиски членов экипажа двух судов, загоревшихся в Черном море, утром во вторник к работам планируется привлечь вертолет.
Обновлено в 18:35
Транспорт

В Госдуме предложили разрешить продажу невозвратных билетов в плацкарт

Обновлено в 18:38
Авто

В Сеть выложили фото нового Volkswagen Golf без камуфляжа

Обновлено в 09:02
Технологии

WhatsApp ограничил отправку сообщений

Мессенджер WhatsApp ограничил функцию рассылки сообщений, пишет портал Metro.
Обновлено в 08:44
Политика

В Каракасе идут акции протеста после попытки мятежа военнослужащих

Антиправительственные выступления идут в столице Венесуэлы в понедельник после неудавшейся попытки группы военнослужащих устроить мятеж.
Обновлено в 16:02
Авто

Автоэксперт рассказал, как быстро завести машину в сильные морозы

Обновлено в 08:15
Авто

Первый экземпляр новой Toyota Supra продали за $2,1 миллиона

На торгах, проводимых аукционным домом Barrett-Jackson Auction, был реализован первый экземпляр возрожденного спорткара Supra.
Обновлено в 07:34
Гаджеты

Возможный дизайн складного Motorola RAZR появился в Сети

Обновлено в 05:48
Общество

Древний шотландский монумент оказался подделкой

Мегалитическое сооружение в Шотландии, возраст которого оценивался учеными в 1 тыс. лет, оказался постройкой фермера, возведенной в 1990-х годах, пишет The Guardian.
Обновлено в 20:51
Политика

Япония вложит 1,16 млрд рублей в создание центра хранения радиоактивных отходов в Приморье

Япония выделит 1,16 млрд рублей на закупку оборудования для Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае.
Обновлено в 20:56
Здоровье

На грани эпидемии: превышен порог заболеваемости ОРВИ

За период с 14 по 20 января в Пермском крае зарегистрировано 19,6 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, показатель заболеваемости незначительно превышает эпидемический порог, аналогичная ситуация складывается и в Перми, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:52
Политика

Дерипаска отказался ехать на форум в Давосе

Совладелец компании Rusal Олег Дерипаска не поехал на международный экономический форум в Давосе.
Обновлено в 12:38
Спорт

ФФККР прокомментировала слова 13-летней фигуристки о пользе допинга

Обновлено в 08:03
Политика

Чубайс признал поражение в споре с Захаровой о бедности россиян

Председатель правления компании «Роснано» Анатолий Чубайс с иронией признал победу официального представителя МИД России Марии Захаровой в диспуте о причинах бедности россиян.
Обновлено в 11:58
Технологии

Аппарат для общения с помощью силы мысли начали тестировать в России

Обновлено в 20:57
Транспорт

ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по прописке

Российских автомобилистов обяжут получать номерные знаки с кодом региона, где зарегистрирован собственник.
Обновлено в 02:00
Политика

В Чечне списание долгов за газ объяснили спецификой региона

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров объяснил списание долгов жителей республики за газ.
Обновлено в 17:38
Общество

В Пензенской области завели дело из-за кроватей из досок в больнице

Против главного врача Кузнецкой межрайонной больницы Пензенской области возбудили административное дело после того, как пациентов разместили на кроватях из досок и стульев, передает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Светлану Артамонову.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие

Российские военные в Сирии нашли схрон боевиков с оружием

Российские военные обнаружили в провинции Дераа, Сирия, схрон с оружием и боеприпасами, оставленный боевиками.
Обновлено в 21:18
Происшествия

BlaBlaCar запустит идентификацию пользователей по паспортам

Сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar запустит идентификацию российских пользователей по паспортным данным.
Обновлено в 11:27
Финансы

Внешний долг России снизился до минимума за последние десять лет

Внешний долг России снизился в 2018 году на 64,4 миллиарда долларов и составил 453,7 миллиарда, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Обновлено в 13:59
Футбол

Кокорин назвал россиян «стадом баранов»

Обновлено в 11:42
ещё по теме
Кевин-Принс Боатенг
Ганский футболист
Ганский и немецкий футболист, полузащитник клуба «Сассуоло». В 2010-2014 годах выступал за национальную сборную Ганы, участник чемпионатов мира 2010 и 2014 годов. Брат футболиста сборной Германии Жерома Боатенга.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное