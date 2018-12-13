Футбол

«Зенит» потерпел поражение от «Славии»
REGNUM
вчера в 23:30

Славия (Прага) — Зенит
2 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Эден Арена
Милан Шкода
25′
Яромир Змргал
32′
37′
Эльмир Набиуллин
Мирослав Стох
41′
46′
Эльмир Набиуллин
Роберт Мак
46′
Антон Заболотный
Себастьян Дриусси
67′
Эрнани
73′
Олег Шатов
Далер Кузяев
Милан Шкода
Ибраим Траоре
85′
Мирослав Стох
86′
Мирослав Стох
Михал Фридрих
90′
Ярослав Зелены
Александру Бэлуцэ
90′+2′
«Зенит» потерпел поражение от «Славии» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 0:2. Счёт в матче открыл полузащитник «Славии» Яромир Змрхаль на 32-й минуте.
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