Футбол

Кержаков выйдет в основном составе «Зенита» на матч против «Славии»
РИА Новости
14:04

Михаил Кержаков будет защищать ворота петербургского футбольного клуба "Зенит" в матче группового этапа Лиги Европы против пражской "Славии", сообщается на сайте УЕФА. Матч группы С состоится в четверг в Праге и начнется в 23:00 мск.
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