Футбол
Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020Sport24.ru 05:39
Лучший бомбардир в истории сборной России (30 голов), бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на чемпионате Европы 2020 года. Об этом сообщает Р-Спорт со ссылкой на пресс-службу оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:17, Ашберн
Культура
Путин вручит премии молодым деятелям культуры
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
В Туле боевая машина десанта столкнулась с внедорожником
В Туле произошло столкновение боевой машины десанта (БМД) и внедорожника, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Тульской области.
Обновлено в 07:43
Транспорт
Десятки улиц на востоке Москвы перекроют из-за строительства метро
"Перекрытия необходимы для обеспечения приоритетного проезда десятков тысяч пассажиров городского транспорта на время закрытия участка Сокольнической линии метро", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 09:40
Хоккей
Кучеров забросил шайбу «Бостону» и превзошел достижение Федорова
Нападающий "Тампы" Никита Кучеров забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Бостона".
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
В Петербурге завели дело после гибели мальчика, провалившегося под лед
Возбуждено уголовное дело по факту гибели мальчика, провалившегося под лед Невы в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте регионального СК.
Обновлено в 06:56
Политика
Facebook удалил почти 2000 связанных с Россией страниц
Facebook удалил более 1900 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Россией. Об этом сообщается в блоге социальной сети.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Александр Кокорин пожаловался в ЕСПЧ
Адвокаты футболиста Александра Кокорина подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 06:11
Космос
Ученые НАСА нашли возможный источник «кирпичиков жизни» на Марсе
В последние годы геологи, астробиологи и другие специалисты активно спорят о том, существуют ли запасы органики или микробы в приповерхностных слоях почвы Марса, где есть жидкая вода, куда почти не проникают космические лучи и где относительно тепло.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Футболистки ЦСКА обвинили тренеров в домогательствах
Обновлено в 07:53
Политика
Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам
Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:29
Происшествия
На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки
Обновлено вчера в 14:51
Армия и оружие
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины обратился к бывшим сослуживцам
Василий Прозоров после своей пресс-конференции в столице России обратился к бывшим коллегам с просьбой задуматься о нынешнем положении вещей на Украине.
Обновлено вчера в 07:21
Финансы
Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил о готовности законопроекта о механизме индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Обновлено в 06:27
Общество
Башкирские врачи посмеялись над средней зарплатой по больнице
В ходе посещения членом Совета по правам человека (СПЧ) Наталии Евдокимовой Салаватского роддома смех медиков вызвала названная руководством средняя зарплата.
Обновлено в 07:40
Баскетбол
Центровой «Портленда» Нуркич сломал ногу в матче НБА
Обновлено в 02:07
Футбол
Маркизио рассказал, чем пахнет футболка Бекхэма
Обновлено в 07:33
Экономика
Суд признал банкротом экс-владельца «СУ-155» Михаила Балакина
Суд включил долг перед "АлмазИнвестом" в размере более 2,4 млрд рублей в реестр требований кредиторов М.Балакина.
Обновлено в 04:39
Политика
«РИА Новости» сообщило о переходе Марины Ковтун в Совет федерации
Бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун перейдет в Совет федерации сенатором от региона, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в парламенте.
Обновлено в 07:52
Экономика
Суд отложил рассмотрение иска об аресте 9,99% акций банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс", миноритарного акционера банка "Восточный", об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено 24 марта в 23:36
Армия и оружие
Организаторы передвижной выставки «Сирийский перелом» вводят посетителей в заблуждение
Организаторы передвижной выставки "Сирийский перелом", на котором представлена трофейная военная техника из Сирии, вводят посетителей в заблуждение.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Силовики проводят обыски в театре «ФЭСТ» в Мытищах
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и следователи проводят обыски в театре драмы и комедии «ФЭСТ» в подмосковных Мытищах, передает ТАСС 26 марта.
Обновлено в 04:58
Театры
Мариинский театр привезет в «Зарядье» оперу «Парсифаль»
"Парсифалем" Мариинский театр продолжит оперный цикл на сцене "Зарядья".
Обновлено в 07:00
Единоборства
Нурмагомедов отреагировал на уход Макгрегора из MMA
Обновлено в 06:58
Музыка
Шнуров объяснил решение о прощальном туре группы «Ленинград»
Обновлено в 07:51
Политика
На Украине бандеровцев приравняли к ветеранам войны
На Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий членов националистических организаций, в том числе запрещенной в России украинской повстанческой армии (УПА).
Обновлено в 06:20
Общество
Почти 200 жильцов дома в Магнитогорске, где был взрыв, хотят переехать
Почти 200 жильцов дома в Магнитогорске Челябинской области, где в декабре прошлого года произошел взрыв, сообщили властям о своем желании переехать, рассказала во вторник министр социальных отношений региона Татьяна Никитина.
Обновлено в 07:34
Политика
В администрации Порошенко потеряли секретный документ
Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование пропажи секретного документа, переданного в администрацию президента страны Петра Порошенко четыре года назад.
Обновлено в 06:23