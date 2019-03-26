Футбол

Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020Sport24.ru 05:39

Лучший бомбардир в истории сборной России (30 голов), бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на чемпионате Европы 2020 года. Об этом сообщает Р-Спорт со ссылкой на пресс-службу оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
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Кержаков: «Мне очень приятно и лестно, что меня выбрали послом Петербурга на Евро-2020»

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В пару с Аршавиным. Кержаков стал послом Петербурга на Евро-2020

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Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на чемпионате Европы-2020

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Кержаков cтал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020

Спорт-Экспресс06:00

Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020

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Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на чемпионате Европы по футболу 2020 года

ТАСС05:35

Александр Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020

РИА Новости05:32
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Александр Кержаков
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России. Старший тренер юношеской сборной России (до 17 лет). Лучший бомбардир в истории российского футбола.
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