Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020Sport24.ru 05:39

Лучший бомбардир в истории сборной России (30 голов), бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на чемпионате Европы 2020 года. Об этом сообщает Р-Спорт со ссылкой на пресс-службу оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020

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