Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на ЧЕ-2020Российская газета 06:17

Бывший нападающий сборной России по футболу, лучший бомбардир в истории национальной команды Александр Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на чемпионате Европы-2020. Об этом сообщает оргкомитет турнира.

Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на ЧЕ-2020

Наука Ученые тестируют новые противозачаточные таблетки для мужчин Американские ученые закончили тестирование новых противозачаточных таблеток для мужчин.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована вдова Караченцова Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник, сообщает ФАН.

Футбол УЕФА признал пас пяткой Ахметова «скиллом дня» в отборе на Евро-2020 УЕФА признал пас пяткой полузащитника сборной России Ильзата Ахметова на Дениса Черышева в матче против сборной Казахстана «скиллом дня» в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

Экономика Правительство пообещало не корректировать налоги в ближайшие шесть лет "Вводится мораторий на изменения, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны", - сказал председатель правительства.

Общество Российские медики услышали о своих зарплатах от директрисы и рассмеялись Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директрисы медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице.

Политика В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.

Футбол Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены техническое поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.

Политика СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.

Энергетика Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ Украина предложила странам ЕС арендовать треть ее газохранилищ. Об этом сообщается на сайте компании "Укртрансгаз".

Авто Ford планирует отказаться от выпуска автомобилей в России Компания Ford может отказаться от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).

Финансы ЦБ впервые с 2015 года принял решение о регистрации нового банка Согласно информации на сайте ЦБ, последний раз регулятор регистрировал банк 28 апреля 2015 года, когда лицензию получил московский Цмрбанк.

Энергетика Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.

Авто Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.

Авто Renault отзывает в России около 19 тысяч автомобилей Компания Renault объявила об отзыве в России 19 218 автомобилей. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба Росстандарта.

Хоккей Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона» Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.

Происшествия «Мемориал» признал аспиранта МГУ Азата Мифтахова политзаключенным Правозащитный центр «Мемориал» считает аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова политическим заключенным.

Политика МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.

Политика Арабские страны осудили Трампа за решение по Голанским высотам Лига арабских государств решительно осудила решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Шоу-бизнес Стас Костюшкин развлекается в Таиланде в компании транссексуалов Исполнитель Стас Костюшкин отправился отдыхать в Таиланд, где он развлекается в компании транссексуалов.

Политика Интернет в России отключат уже в апреле Согласно сведениям журналистов MIT Technology Review, официального печатного издания Массачусетского технологического института, в ближайшие недели Россия планирует провести проверку своей готовности к отключению от глобальной интернет-сети.

Экономика Чистая прибыль «Акрона» по МСФО в 2018 г снизилась на 7% Чистая прибыль группы "Акрон", одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, по МСФО в 2018 году составила 13,32 миллиарда рублей, что на 7% меньше, чем в 2017 году, говорится в сообщении компании.

Происшествия В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.

Армия и оружие Сформирована морская бригада Росгвардии для охраны Крымского моста Оперативное построение войск Росгвардии завершено; сформирована специальная морская бригада в Керчи для охраны Крымского моста, заявил директор федеральной службы войск национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов.

Армия и оружие Российские военные прибыли с грузом в Венесуэлу Два самолета Ан-124 и Ил-62 с 99 военными и 35 т груза прибыли в Венесуэлу. Об этом 24 марта сообщает газета El Comercio.