Футбол

Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на ЧЕ-2020Российская газета 06:17

Бывший нападающий сборной России по футболу, лучший бомбардир в истории национальной команды Александр Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на чемпионате Европы-2020. Об этом сообщает оргкомитет турнира.
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Кержаков вслед за Аршавиным стал послом Петербурга на Евро-2020

78.ru06:23

В пару с Аршавиным. Кержаков стал послом Петербурга на Евро-2020

Фонтанка.Ру06:10

Александр Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020

РИА Новости05:32

Кержаков cтал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020

Спорт-Экспресс06:00

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ТАСС06:42

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Sport24.ru06:38

Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на чемпионате Европы-2020

Советский спорт06:01
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:46, Ашберн
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Александр Кержаков
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России. Старший тренер юношеской сборной России (до 17 лет). Лучший бомбардир в истории российского футбола.
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