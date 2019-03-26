Футбол
Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на ЧЕ-2020Российская газета 06:17
Бывший нападающий сборной России по футболу, лучший бомбардир в истории национальной команды Александр Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на чемпионате Европы-2020. Об этом сообщает оргкомитет турнира.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:46, Ашберн
Наука
Ученые тестируют новые противозачаточные таблетки для мужчин
Американские ученые закончили тестирование новых противозачаточных таблеток для мужчин.
Обновлено вчера в 11:54
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована вдова Караченцова
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник, сообщает ФАН.
Обновлено в 05:16
Футбол
УЕФА признал пас пяткой Ахметова «скиллом дня» в отборе на Евро-2020
УЕФА признал пас пяткой полузащитника сборной России Ильзата Ахметова на Дениса Черышева в матче против сборной Казахстана «скиллом дня» в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 05:00
Экономика
Правительство пообещало не корректировать налоги в ближайшие шесть лет
"Вводится мораторий на изменения, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны", - сказал председатель правительства.
Обновлено в 06:42
Общество
Российские медики услышали о своих зарплатах от директрисы и рассмеялись
Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директрисы медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице.
Обновлено в 03:27
Политика
В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу
Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.
Обновлено в 02:53
Футбол
Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока
Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены техническое поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 06:36
Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено вчера в 14:22
Шоу-бизнес
«Обвисли щеки, поплыв овал»: Дана Борисова занялась самокритикой
Из последнего высказывания знаменитость поклонники сделали выводы, что Борисова занялась самокритикой.
Обновлено в 05:09
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина предложила странам ЕС арендовать треть ее газохранилищ. Об этом сообщается на сайте компании "Укртрансгаз".
Обновлено вчера в 14:07
Авто
Ford планирует отказаться от выпуска автомобилей в России
Компания Ford может отказаться от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 04:43
Экономика
Правительство выделило 431 млрд руб. на расселение аварийного жилья
Обновлено вчера в 10:27
Финансы
ЦБ впервые с 2015 года принял решение о регистрации нового банка
Согласно информации на сайте ЦБ, последний раз регулятор регистрировал банк 28 апреля 2015 года, когда лицензию получил московский Цмрбанк.
Обновлено в 05:44
Энергетика
Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков
Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Авто
Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Авто
Renault отзывает в России около 19 тысяч автомобилей
Компания Renault объявила об отзыве в России 19 218 автомобилей. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба Росстандарта.
Обновлено в 05:53
Здоровье
В Новокузнецке родилась первая тройня в Кузбассе в 2019 году
Обновлено в 05:54
Хоккей
Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона»
Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
«Мемориал» признал аспиранта МГУ Азата Мифтахова политзаключенным
Правозащитный центр «Мемориал» считает аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова политическим заключенным.
Обновлено в 06:14
Политика
МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых
В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.
Обновлено в 05:48
Политика
Арабские страны осудили Трампа за решение по Голанским высотам
Лига арабских государств решительно осудила решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 18:21
Шоу-бизнес
Стас Костюшкин развлекается в Таиланде в компании транссексуалов
Исполнитель Стас Костюшкин отправился отдыхать в Таиланд, где он развлекается в компании транссексуалов.
Обновлено в 03:57
Политика
Интернет в России отключат уже в апреле
Согласно сведениям журналистов MIT Technology Review, официального печатного издания Массачусетского технологического института, в ближайшие недели Россия планирует провести проверку своей готовности к отключению от глобальной интернет-сети.
Обновлено 24 марта в 15:09
Общество
Вторник в Москве стал самым теплым днем весны и всего года
Обновлено в 05:58
Экономика
Чистая прибыль «Акрона» по МСФО в 2018 г снизилась на 7%
Чистая прибыль группы "Акрон", одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, по МСФО в 2018 году составила 13,32 миллиарда рублей, что на 7% меньше, чем в 2017 году, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Сформирована морская бригада Росгвардии для охраны Крымского моста
Оперативное построение войск Росгвардии завершено; сформирована специальная морская бригада в Керчи для охраны Крымского моста, заявил директор федеральной службы войск национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие
Российские военные прибыли с грузом в Венесуэлу
Два самолета Ан-124 и Ил-62 с 99 военными и 35 т груза прибыли в Венесуэлу. Об этом 24 марта сообщает газета El Comercio.
Обновлено 24 марта в 13:59
Происшествия
В шести немецких городах эвакуировали ратуши
Ратуши шести немецких городов эвакуированы из-за поступивших угроз, сообщила газета Welt со ссылкой на полицию.
Обновлено в 05:06