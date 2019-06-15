Кержаков рассказал о влиянии ЕГЭ на молодых футболистовРЕН ТВ вчера в 20:38

Тренер юношеской сборной по футболу Александр Кержаков рассказал, как единый государственный экзамен влияет на игроков команды.

Кержаков рассказал о влиянии ЕГЭ на молодых футболистов

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