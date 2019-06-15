Футбол

Кержаков рассказал о влиянии ЕГЭ на молодых футболистовРЕН ТВ вчера в 20:38

Тренер юношеской сборной по футболу Александр Кержаков рассказал, как единый государственный экзамен влияет на игроков команды.
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Футболистам ЕГЭ не нужен? Экс-зенитовец Александр Кержаков выразил недовольство тем, что юным спортсменам приходится сдавать экзамены и нервничать

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Александр Кержаков предложил изменить ЕГЭ для спортсменов

VSE42 Новости00:53

Кержаков: ЕГЭ только мешает молодым футболистам

АБН00:08

Кержаков посетовал на необходимость футболистам сдавать ЕГЭ

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Кержаков пожаловался на необходимость футболистов сдавать ЕГЭ

Lenta.ruвчера в 19:38
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Медведчук предостерег Зеленского от превращения в Порошенко

По мнению Медведчука, вопреки оптимистичным ожиданиям украинцев в связи со сменой президента в результате победы Владимира Зеленского на выборах над прошлым президентом Петром Порошенко, пока ничего в лучшую сторону в стране не меняется.
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Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре

По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Политика

Крым отказался от грязной украинской воды

Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено вчера в 07:40
Политика

Глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны

В пресс-службе партии в субботу, 15 июня, подтвердили информацию о том, что Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 04:52
Происшествия

В Пушкине мужчина на иномарке въехал в магазин, протаранив витрину

Мужчина на автомобиле Audi A6 протаранил витрину и въехал в помещение магазина, а затем врезался в кассовую стойку в городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга).
Обновлено вчера в 14:51
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Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star

Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Политика

Российское гражданство запросили жители 12 областей Украины

Жители 12 областей Украины хотят получить российское гражданство в упрощенном порядке, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
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Общество

Алибасова могут вывезти из России

Как напоминает «Газета.ru», известный советский и российский музыкальный деятель Бари Алибасов был госпитализирован после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено 13 июня в 22:58
Происшествия

Звезду сериала «Универ» задержали в центре Москвы

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Наука

ИИ научился прогнозировать психический срыв по голосу

Работая над созданием ИИ-алгоритма, сотрудники Университета Эмори и Гарвардской медицинской школы доказали, что специфические особенности речи, которые фиксируются в продромальной фазе психоза, могут эффективно использоваться для ранней диагностики психического срыва.
Обновлено вчера в 08:48
Авто

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Автомобильный бренд Jeep в скором времени официально представит гибридную версию популярного внедорожника Jeep Renegade.
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Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено вчера в 04:08
Происшествия

Скандальная блогерша из Северной Осетии устроила стрельбу в Чечне

Стрельбу устроила скандально известная блогерша из Северной Осетии Малика Джикаева.
Обновлено вчера в 15:44
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С экс-спикера горсовета взыскали 3 млн рублей за покупку Land Cruiser

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Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
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В конгресс США внесли законопроект о сдерживании РФ в Прибалтике

В конгресс США внесли законопроект о "сдерживании российской агрессии" в Прибалтике.
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Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 04:56
Экономика

Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку

Законопроект распространяет меры поддержки малого и среднего предпринимательства на самозанятых граждан.
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Футбол

Божович намерен получить российское гражданство

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович заявил, что заинтересован в получении российского гражданства.
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Происшествия

Источник: летчики-испытатели повторят заход на посадку разбившегося в Шереметьево SSJ

Обновлено в 03:15
Происшествия

В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд

Сорванный сильным ветром лист кровли упал накануне на проходящий пассажирский поезд на железнодорожной станции Вязьма в Смоленской области, из-за ЧП движение состава было задержано почти на полчаса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Ученые назвали причины конца света

Ученые объявили, что причинами конца света могут стать вспышки на солнце.
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"Среди военных есть интерес к созданию своего дела", - подчеркнул Александр Чернощекин.
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Свитов подписал контракт с «Локомотивом»

Как отмечается, 36-летний центрфорвард подписал с ярославским клубом контракт сроком на один год.
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Купер заменит в проекте Леонардо ДиКаприо, который претендовал на главную роль еще в апреле, но выбыл из-за несостоявшейся сделки.
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Врио главы Башкирии Радий Хабиров наградил троих артистов – певицу Алсу, солиста группы «Пицца» Сергея Приказчикова и основателя группы «Аргымак» Рината Рамазанова.
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Александр Кержаков
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России. Старший тренер юношеской сборной России (до 17 лет). Лучший бомбардир в истории российского футбола.
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