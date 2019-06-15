Футбол
Кержаков рассказал о влиянии ЕГЭ на молодых футболистовРЕН ТВ вчера в 20:38
Тренер юношеской сборной по футболу Александр Кержаков рассказал, как единый государственный экзамен влияет на игроков команды.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 00:33, Вашингтон
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Обновлено вчера в 20:03
Шоу-бизнес
Звезда сериала «СашаТаня» попал в полицию
Актер Андрей Гайдулян попал в одно из столичных отделений полиции после потасовки.
Обновлено вчера в 17:51
Политика
Путин прибыл в Таджикистан для участия в саммите СВМДА
Обновлено вчера в 12:10
Политика
Великобритания подозревает Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
Власти Великобритании полагают, что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) «почти наверняка» атаковал на два танкера в Оманском заливе, говорится в заявлении МИД страны.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено вчера в 12:09
Шоу-бизнес
После ужина с Путиным актрису Орнеллу Мути судят уже девятый год
Известная итальянская актриса приняла участие в благотворительном ужине в Санкт-Петербурге с участием президента России еще в декабре 2010 года.
Обновлено вчера в 09:23
Происшествия
На ЕКАД фура загорелась после столкновения с цементовозом
14 июня на участке трассы между Серовским и Москвовским трактами водитель КАМАЗа-цементовоза потерял управление и допустил выезд на встречную полосу, где ехала фура, пишет портал Е1.
Обновлено в 00:17
Общество
Росстандарт оценил долю суррогатного бензина в Крыму в 20%
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) по итогам проверок, проведенных в Крыму в мае и начале июня 2019 года, выявило реализацию фальсифицированного дизельного топлива в 47% взятых пробах, бензина — в 20%.
Обновлено вчера в 18:36
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено 13 июня в 16:41
Происшествия
Власти организуют похороны погибшего после массовой драки под Пензой
Все расходы по организации похорон жителя села Чемодановка в Пензенской области, погибшего в результате массовой драки, возьмут на себя местные власти.
Обновлено вчера в 20:12
Шоу-бизнес
Анна Калашникова: «Меня желают видеть на праздниках, а Водонаева пытается стать гостьей»
Алена Водонаева резко высказалась в сторону Анны Калашниковой, сказав, что не хочет видеть блондинку на мероприятиях.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Происшествия
Иван Голунов назвал имя избившего его полицейского
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Медведчук заявил, что украинцы видят в Зеленском Петра Порошенко
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук сделал заявление, что жители Украины видят в главе государства Владимире Зеленском экс-президента страны Петра Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского и персонажа сериала «Слуга народа» Василия Голобородько.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Шредер назвал законным присоединение Крыма к России
Присоединение Крыма к России было законным с юридической точки зрения, его одобрило население, поэтому о каких-либо «агрессивных действиях» речи не идет.
Обновлено в 00:04
Происшествия
В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны
Обновлено вчера в 10:54
Экономика
Минюст собрался изымать у чиновников незадекларированные доходы
Минюст РФ приступил к разработке законопроекта, который позволит изымать с банковских счетов госслужащих денежные средства, легальность получения которых они не смогли подтвердить.
Обновлено вчера в 05:24
Армия и оружие
Военные США смогут использовать аэродром на Галапагосах
По данным телеканала Telesur, американцы смогут использовать аэропорт для своих операций на основе соглашений о «сотрудничестве», подписанных администрацией президента Эквадора Ленина Морено.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Представители Демпартии Молдавии покинули страну
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 00:38
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Общество
Бондаренко на митинге назвал условия для отставки Радаева
Депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко напомнил, что российское правительство, без проведения референдума и даже не спросив мнение жителей Саратовской области, подписало распоряжение о начале строительства завода в поселке Горный Краснопартизанского района.
Обновлено 13 июня в 11:06
Политика
Сотрудники Белого дома спели Трампу Happy Birthday to You
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Тысячи юных кемеровчан собираются поступать в кадетское училище
Конкурс на поступление в президентское училище в Кемерове составит около 8 человек на место, сообщает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 17:53
Гаджеты
Sony объявила российские цены на флагман Sony Xperia 1
Сегодня были объявлены цены на флагманский смартфон Sony Xperia 1 для рынка России.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Шойгу поздравил первых выпускников Кызылского кадетского училища
Обновлено вчера в 23:35
Шоу-бизнес
Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом
Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.
Обновлено вчера в 04:28
Шоу-бизнес
В Сети появился снимок молодых Алентовой и Меньшовой
На фанатской страничке Аллы Пугачевой неожиданно появилась фотография известной актрисы Веры Алентовой со своей дочерью Юлией Меньшовой.
Обновлено вчера в 05:18