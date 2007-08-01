Кержаков назвал «Локомотив» фаворитом в матче с «Зенитом»Нева Спорт 12:15

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков заявил, что санкт-петербургский клуб не будет фаворитом в предстоящей встрече чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом». Мыслями о грядущем матче он поделился в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Кержаков назвал «Локомотив» фаворитом в матче с «Зенитом»

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