Футбол

Кержаков назвал «Локомотив» фаворитом в матче с «Зенитом»Нева Спорт 12:15

Локомотив — Зенит
7 апреля
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков заявил, что санкт-петербургский клуб не будет фаворитом в предстоящей встрече чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом». Мыслями о грядущем матче он поделился в эфире телеканала «Матч ТВ».
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Кержаков назвал «Локомотив» фаворитом в матче с «Зенитом»

Нева Спорт12:15

Александр Кержаков: «Зенит» — не фаворит в матче с «Локомотивом»

Матч ТВ10:53

Александр Кержаков: «Зенит» — не фаворит в матче с «Локомотивом»

Sportbox.RU10:53
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Российский футболист
Российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России. Старший тренер юношеской сборной России (до 17 лет). Лучший бомбардир в истории российского футбола.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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