Футбол
Кержаков назвал «Локомотив» фаворитом в матче с «Зенитом»Нева Спорт 12:15
Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков заявил, что санкт-петербургский клуб не будет фаворитом в предстоящей встрече чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом». Мыслями о грядущем матче он поделился в эфире телеканала «Матч ТВ».
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