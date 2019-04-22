Футбол

Кержаков и Аршавин завтра проведут автограф-сессиюSoccer.ru 07:53

Зенит — Динамо
завтра
в 14:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Бывшие футболисты "Зенита" Александр Кержаков и Андрей Аршавин завтра проведут автограф-сессию с болельщиками "сине-бело-голубых". Мероприятие начнется в 19:45 мск.
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Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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