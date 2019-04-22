Футбол
Кержаков и Аршавин завтра проведут автограф-сессиюSoccer.ru 07:53
Бывшие футболисты "Зенита" Александр Кержаков и Андрей Аршавин завтра проведут автограф-сессию с болельщиками "сине-бело-голубых". Мероприятие начнется в 19:45 мск.
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