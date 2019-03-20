Происшествия
Керимова во Франции обвинили в уклонении от уплаты налоговLenta.ru 04:35
Российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции обвинили в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами. Об этом в среду, 20 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора Ниццы. По его словам, Керимов предстал перед судебным следователем во вторник, 19 марта.
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Энергетика
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Экс-зампред правительства Хабаровского края отправлен в СИЗО
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В Московском метрополитене на всех станциях появились терминалы для бесконтактной оплаты проезда, сообщается на портале мэра столицы.
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Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%
Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.
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Экономика
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Правительство РФ утвердило комплексный план реализации инвестиционного проекта по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке.
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Спорт
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В японскую Сайтаму врывается чемпионат мира по фигурному катанию. Ледовые выступления продолжатся до 24 марта.
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Обновлено вчера в 20:17
Политика
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Президент США Дональд Трамп не исключает военной интервенции в Венесуэлу.
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В Приморье уволили двух учителей после конфликта с восьмиклассником
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Правда, Порошенко забыл упомянуть, что последний раз новая станция в Киеве вводилась в строй еще в 2013 году, прямо накануне "майдана", и открывал ее занимавший тогда пост премьер-министра страны Николай Азаров.
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Модуль «Наука» для МКС может потерять ключевую функцию после ремонта
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Врачи три года принимали рак пациентки за послеродовую депрессию
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Пара распивала алкоголь, между ними вспыхнула ссора, в ходе которой молодой мужчина сломал девушке нос.
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Политика
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Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин Первое место в рейтинге Финляндия занимает второй год подряд.
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Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold впервые продемонстрирован представителями компании-разработчика в формате живого видео.
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