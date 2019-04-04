Экономика

Керимов решил продать на бирже акции «Полюса» почти на $400 млнРБК вчера в 13:34

Основной акционер «Полюса» Polyus Gold International Limited Саида Керимова (владеет 82,44% компании) решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании, сообщили РБК два источника, знакомые с условиями размещения. Позже это подтвердила компания в раскрытии, опубликованном на Лондонской бирже.
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Контролирующая структура «Полюса» продает на рынке 3,5% компании

ТАСС00:23

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Основной акционер «Полюса» планирует продать 3,5% компании

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Керимов продал 3,84% «Полюса» за $390 млн в рамках SPO с дисконтом

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Саид Керимов продаст 3,5% «Полюса»

Коммерсантъвчера в 13:24
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Эксперты Роскачества проверили 15 популярных марок филе минтая, представленных на отечественном рынке, по 35 показателям качества и безопасности.
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ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента

Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
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Дарья Валитова, жена арестованного футболиста «Зенита» Александра Кокорина, назвала адом судебное разбирательство над своим мужем, его братом Кириллом, а также игроком «Краснодара» Павлом Мамаевым.
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В Сети появились фото с места гибели пулеметчицы «Ведьмы»

В Сети появились кадры с места гибели пулеметчицы Вооруженных сил Украины Яны Червоной с позывным Ведьма, а также ее сослуживца Александра Милютина.
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Компания Mercedes-Benz открыла автомобильный завод «Московия»

Управляет предприятием специально созданная компания «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус». Территория завода составила 85 га.
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Текслер заявил об увеличении финансирования строительства дорог

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«Коммерсантъ» узнал об уходе Алексея Рогозина из ОАК

«Алексей Рогозин действительно принял решение об уходе с поста генерального директора Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина и вице-президента ОАК», — сказал собеседник агентства.
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В США создадут комиссию по контролю над модернизацией Boeing 737 MAX

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Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов

Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы труда наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
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Пожар на комбинате «Красная нить» в Санкт-Петербурге ликвидирован

В главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу заявили, что открытое горение на территории завода «Красная нить» удалось ликвидировать.
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Появился первый трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом

Pictures представила первый трейлер фильма "Джокер" (Joker).
Обновлено вчера в 10:27
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Официальным представителем Госдепа назначили бывшего эксперта Fox News

Бывший эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус была назначена официальным представителем Госдепартамента США.
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СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале

Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.
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Опрос проводился следующим образом: сотрудники агентств обзванивали неплательщиков, и, если те отказывались возвращать просроченный долг, операторы фиксировали причину отказа.
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Пушков указал Польше на её место в мире

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал постоянные заявления польских военных о опасности российской агрессии.
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Заслуженный врач России потребовал извинений от Малышевой

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Москвичи смогут наблюдать первый весенний звездопад с 16 апреля

Жители Москвы смогут увидеть первый весенний звездопад с 16 по 25 апреля, пик активности метеорного потока Лириды придется на 23 апреля, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
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