Экономика
Керимов решил продать на бирже акции «Полюса» почти на $400 млнРБК вчера в 13:34
Основной акционер «Полюса» Polyus Gold International Limited Саида Керимова (владеет 82,44% компании) решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании, сообщили РБК два источника, знакомые с условиями размещения. Позже это подтвердила компания в раскрытии, опубликованном на Лондонской бирже.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:41, Ашберн
Хоккей
«Рейнджерс» проиграли «Оттаве», несмотря на передачу Наместникова
В регулярном чемпионате НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Оттаве Сенаторз» со счетом 4:1.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки
Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено вчера в 10:37
Политика
Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на Курилах
Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением российскими военнослужащими серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали мэра Евпатории
Мэра Евпатории Андрея Филонова 3 апреля задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.
Обновлено вчера в 11:48
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что смертность в России за прошлый год увеличилась в 32 субъектах РФ.
Обновлено вчера в 04:25
Политика
В Госдуме оценили ущерб от нахождения Крыма в составе Украины
Ущерб, нанесенный Крыму от нахождения в составе Украины, превышает 1,5 триллиона рублей, заявил депутат Госдумы от полуострова Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:33
Общество
В Роскачестве изучили 15 марок филе минтая
Эксперты Роскачества проверили 15 популярных марок филе минтая, представленных на отечественном рынке, по 35 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 01:33
Политика
ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента
Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
Армия и оружие
Пушков назвал угрозы США исключить Турцию из НАТО пустыми словами
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова американского вице-президента Майка Пенса, который предложил Анкаре выбрать между членством в НАТО и закупкой российских С-400.
Обновлено вчера в 18:48
Футбол
Супруга Кокорина назвала судебное разбирательство адом
Дарья Валитова, жена арестованного футболиста «Зенита» Александра Кокорина, назвала адом судебное разбирательство над своим мужем, его братом Кириллом, а также игроком «Краснодара» Павлом Мамаевым.
Обновлено в 02:05
Технологии
Южная Корея первой в мире начала коммерческое использование сетей 5G
Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G.
Обновлено в 00:58
Политика
В Сети появились фото с места гибели пулеметчицы «Ведьмы»
В Сети появились кадры с места гибели пулеметчицы Вооруженных сил Украины Яны Червоной с позывным Ведьма, а также ее сослуживца Александра Милютина.
Обновлено вчера в 17:30
Авто
Компания Mercedes-Benz открыла автомобильный завод «Московия»
Управляет предприятием специально созданная компания «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус». Территория завода составила 85 га.
Обновлено вчера в 10:14
Политика
«Коммерсантъ» узнал об уходе Алексея Рогозина из ОАК
«Алексей Рогозин действительно принял решение об уходе с поста генерального директора Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина и вице-президента ОАК», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 02:25
Политика
В США создадут комиссию по контролю над модернизацией Boeing 737 MAX
Федеральное авиационное управление США объявило о создании специальной комиссии, которая будет контролировать модернизацию систем Boeing 737 MAX.
Обновлено в 02:10
Общество
Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов
Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы труда наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Пожар на комбинате «Красная нить» в Санкт-Петербурге ликвидирован
В главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу заявили, что открытое горение на территории завода «Красная нить» удалось ликвидировать.
Обновлено вчера в 15:24
Кино
Появился первый трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
Pictures представила первый трейлер фильма "Джокер" (Joker).
Обновлено вчера в 10:27
Политика
Официальным представителем Госдепа назначили бывшего эксперта Fox News
Бывший эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус была назначена официальным представителем Госдепартамента США.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале
Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:57
Общество
NPR: в США прекратят научные эксперименты над кошками
Министерство сельского хозяйства США объявило о завершении неоднозначной исследовательской программы, которая на протяжении десятилетий привела к гибели тысяч кошек, говорится в материале National Public Radio.
Обновлено вчера в 09:40
Авто
Вертикальную парковку изобрели в Китае
В Китае протестировали вертикальную парковку, которая поможет решить проблему с нехваткой мест.
Обновлено в 02:11
Экономика
Росстат пояснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь
Росстат выпустил разъяснение результатов исследования «Комплексное наблюдение условий жизни населения», в котором сообщалось, что треть россиян не имеет денег на обувь, сообщает пресс-служба Росстата.
Обновлено вчера в 13:21
Экономика
Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты
Опрос проводился следующим образом: сотрудники агентств обзванивали неплательщиков, и, если те отказывались возвращать просроченный долг, операторы фиксировали причину отказа.
Обновлено в 00:30
Единоборства
Конор Макгрегор передумал уходить
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сообщил, что продолжит выступать в октагоне.
Обновлено в 02:00
Политика
Пушков указал Польше на её место в мире
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал постоянные заявления польских военных о опасности российской агрессии.
Обновлено в 01:56
Общество
Заслуженный врач России потребовал извинений от Малышевой
Обновлено вчера в 22:46
Общество
Москвичи смогут наблюдать первый весенний звездопад с 16 апреля
Жители Москвы смогут увидеть первый весенний звездопад с 16 по 25 апреля, пик активности метеорного потока Лириды придется на 23 апреля, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 01:23