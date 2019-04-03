Экономика

Керимов решил продать на бирже акции «Полюса» почти на $400 млнРБК вчера в 13:34

После размещения Керимов будет владеть 78,94% «Полюса», а free float составит около 20,2%. "Полюс" после перерыва вернулся на биржу летом 2017 года, тогда компания привлекла более $850 млн, разместившись по цене в $66,5 за акцию (по итогам торгов 3 апреля одна бумага стоила $81,4).
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Структура Саида Керимова продала 3,84% акций «Полюса» за $390 млн

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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 10:20, Ашберн
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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону и бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал желание бывшего биатлониста сборной России Антона Шипулина стать депутатом Госдумы.
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