Керимов решил продать на бирже акции «Полюса» почти на $400 млнРБК вчера в 13:34

После размещения Керимов будет владеть 78,94% «Полюса», а free float составит около 20,2%. "Полюс" после перерыва вернулся на биржу летом 2017 года, тогда компания привлекла более $850 млн, разместившись по цене в $66,5 за акцию (по итогам торгов 3 апреля одна бумага стоила $81,4).

Керимов решил продать на бирже акции «Полюса» почти на $400 млн

Политика Трамп 4 апреля проведет торговые переговоры с вице-премьером КНР Президент США Дональд Трамп в четверг встретится с вице-премьером Китая Лю Хэ, который прибудет в американскую столицу для проведения торговых переговоров.

Кино Скончался режиссер Георгий Данелия Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.

Авто Российский авторынок в марте вернулся к росту Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.

Армия и оружие США призвали Турцию сделать выбор между безопасностью НАТО и С-400 Соединённые Штаты не намерены бездействовать, пока союзники по НАТО приобретают оружие у «противников, которые угрожают сплочённости альянса», заявил вице-президент США Майк Пенс, комментируя поставку Турции российских ЗРК С-400.

Армия и оружие В России обнаружили «парапсихологический спецназ» По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.

Политика Путин пригласил президента Анголы в Сочи Осенью в Сочи пройдет форум "Россия-Африка". Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с ангольским коллегой.

Политика «Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина» "Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.

Экономика Научным сотрудникам повысят зарплату Правительство направит почти 5,3 миллиарда рублей на повышение зарплат научным сотрудникам, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Политика Вышинский раскритиковал обвинительный акт в отношении него Ранее сообщалось, что прокурор в Подольском районном суде Киева начал зачитывать текст обвинительного заключения в отношении Вышинского.

Политика Президент Эстонии считает русский язык угрозой Эстонский лидер Керсти Кальюлайд считает, что присутствие русского языка в системе школьного образования представляет угрозу.

Здоровье Реабилитационный центр откроется в Сколково в 2022 году По плану, клиника начнёт работу в 2022 году и будет принимать около 3,5 тысяч человек в год.

Политика Генсек Совета Европы понадеялся на решение «российского вопроса» Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд выразил надежду на сохранение Россией членства в этой организации после июня 2019 года.

Единоборства Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры В 2016 году Макгрегор уже делал подобный пиар-ход для привлечения внимания: он объявил о завершении карьеры, когда вел переговоры о повторной встрече с бойцом UFC Нейтом Диасом.

Политика Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей на его дебатах с Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в видеообращении предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать ведущей предстоящих дебатов с президентом Украины Петром Порошенко.

Происшествия Карлоса Гона снова арестовали в Японии Прокуратура Токио снова арестовала экс-главу компании Nissan Карлоса Гона, который был отпущен под залог в марте.

Авто «Связной» откроет предзаказ на машины Tesla 5 апреля «Связной» совместно с Moscow Tesla Club уже завтра, 5 апреля, откроет прием заказов на новые электрокары Tesla Model Y. В открытую продажу модель поступит в 2020 году.

Общество Эксперты назвали перспективные сферы для трудоустройства выпускников В России выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений имеют большие шансы быстро трудоустроиться в сферах здравоохранения и информационных технологий.

Культура Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.

Футбол В Сочи из пластиковых стаканчиков построили футбольное поле В четверг в Олимпийском парке Сочи состоялась презентация необычного футбольного поля: для его создания были использованы более 50 тысяч пластиковых стаканчиков, которые были собраны во время прошлогоднего мундиаля одним из спонсоров турнира.

Политика В Японии выразили протест учениям России на Курилах Токио выразил протест Москве в связи с проведением российскими военными серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.

Политика Зеленский заявил, что может вернуть Донбасс Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский считает, что, став главой государства, сможет выйти победителем из конфликта в Донбассе.

Космос Европейская компания завершила изготовление российского спутника «Ямал-601» Французское подразделение европейской фирмы Thales Alenia Space по заказу российской компании "Газпром космические системы" завершило изготовление телекоммуникационного спутника "Ямал-601", сообщила в четверг российская компания.

Происшествия В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.

Общество Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.

Происшествия В Благовещенске уволен врач, проверивший ногой состояние пациента В Благовещенске уволили врача городской станции скорой медицинской помощи, который несколько раз дотронулся носом ботинка до головы пациента, проверяя тем самым самочувствие мужчины.