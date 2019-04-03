Экономика
Керимов решил продать на бирже акции «Полюса» почти на $400 млнРБК вчера в 13:34
После размещения Керимов будет владеть 78,94% «Полюса», а free float составит около 20,2%. "Полюс" после перерыва вернулся на биржу летом 2017 года, тогда компания привлекла более $850 млн, разместившись по цене в $66,5 за акцию (по итогам торгов 3 апреля одна бумага стоила $81,4).
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 11:46, Ашберн
Политика
Трамп 4 апреля проведет торговые переговоры с вице-премьером КНР
Президент США Дональд Трамп в четверг встретится с вице-премьером Китая Лю Хэ, который прибудет в американскую столицу для проведения торговых переговоров.
Обновлено в 00:25
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Авто
Российский авторынок в марте вернулся к росту
Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
США призвали Турцию сделать выбор между безопасностью НАТО и С-400
Соединённые Штаты не намерены бездействовать, пока союзники по НАТО приобретают оружие у «противников, которые угрожают сплочённости альянса», заявил вице-президент США Майк Пенс, комментируя поставку Турции российских ЗРК С-400.
Обновлено вчера в 14:27
Армия и оружие
В России обнаружили «парапсихологический спецназ»
По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Путин пригласил президента Анголы в Сочи
Осенью в Сочи пройдет форум "Россия-Африка". Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с ангольским коллегой.
Обновлено в 08:52
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Экономика
Научным сотрудникам повысят зарплату
Правительство направит почти 5,3 миллиарда рублей на повышение зарплат научным сотрудникам, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:20
Политика
Вышинский раскритиковал обвинительный акт в отношении него
Ранее сообщалось, что прокурор в Подольском районном суде Киева начал зачитывать текст обвинительного заключения в отношении Вышинского.
Обновлено в 11:12
Политика
Президент Эстонии считает русский язык угрозой
Эстонский лидер Керсти Кальюлайд считает, что присутствие русского языка в системе школьного образования представляет угрозу.
Обновлено в 11:12
Здоровье
Реабилитационный центр откроется в Сколково в 2022 году
По плану, клиника начнёт работу в 2022 году и будет принимать около 3,5 тысяч человек в год.
Обновлено в 11:36
Политика
Генсек Совета Европы понадеялся на решение «российского вопроса»
Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд выразил надежду на сохранение Россией членства в этой организации после июня 2019 года.
Обновлено в 08:44
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры
В 2016 году Макгрегор уже делал подобный пиар-ход для привлечения внимания: он объявил о завершении карьеры, когда вел переговоры о повторной встрече с бойцом UFC Нейтом Диасом.
Обновлено в 01:53
Политика
Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей на его дебатах с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в видеообращении предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать ведущей предстоящих дебатов с президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено в 11:38
Общество
Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе его сервисов
Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе сразу нескольких сервисов компании.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Карлоса Гона снова арестовали в Японии
Прокуратура Токио снова арестовала экс-главу компании Nissan Карлоса Гона, который был отпущен под залог в марте.
Обновлено в 03:49
Авто
«Связной» откроет предзаказ на машины Tesla 5 апреля
«Связной» совместно с Moscow Tesla Club уже завтра, 5 апреля, откроет прием заказов на новые электрокары Tesla Model Y. В открытую продажу модель поступит в 2020 году.
Обновлено в 11:23
Общество
Эксперты назвали перспективные сферы для трудоустройства выпускников
В России выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений имеют большие шансы быстро трудоустроиться в сферах здравоохранения и информационных технологий.
Обновлено в 04:35
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Футбол
В Сочи из пластиковых стаканчиков построили футбольное поле
В четверг в Олимпийском парке Сочи состоялась презентация необычного футбольного поля: для его создания были использованы более 50 тысяч пластиковых стаканчиков, которые были собраны во время прошлогоднего мундиаля одним из спонсоров турнира.
Обновлено в 08:15
Наука
Коты могут распознавать свое имя, выяснили ученые
"Многие владельцы кошек знают, что они понимают свои имена", - заметила Сайто.
Обновлено в 11:13
Политика
В Японии выразили протест учениям России на Курилах
Токио выразил протест Москве в связи с проведением российскими военными серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.
Обновлено в 01:03
Политика
Зеленский заявил, что может вернуть Донбасс
Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский считает, что, став главой государства, сможет выйти победителем из конфликта в Донбассе.
Обновлено в 02:43
Космос
Европейская компания завершила изготовление российского спутника «Ямал-601»
Французское подразделение европейской фирмы Thales Alenia Space по заказу российской компании "Газпром космические системы" завершило изготовление телекоммуникационного спутника "Ямал-601", сообщила в четверг российская компания.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум
В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Общество
Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России
Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Суд продлил арест полковнику Захарченко до 24 июля
Обновлено в 10:47
Происшествия
В Благовещенске уволен врач, проверивший ногой состояние пациента
В Благовещенске уволили врача городской станции скорой медицинской помощи, который несколько раз дотронулся носом ботинка до головы пациента, проверяя тем самым самочувствие мужчины.
Обновлено в 06:28
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02