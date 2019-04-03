Экономика

Керимов продал 3,84% акций «Полюса» за $390 млнРБК 05:03

Polyus Gold International Limited сына сенатора от Дагестана Саида Керимова продала 3,84% «Полюса»за $390 млн в рамках SPO, говорится в сообщении компании. Цена размещения составила $38 за GDR ($76 за акцию), компания продала 5,13 млн акций. Продающий акционер получит около $390 млн.
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Акции «Полюса» упали на 2,5% на фоне прошедшего SPO

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