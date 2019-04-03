Экономика
Керимов продал 3,84% акций «Полюса» за $390 млнРБК 05:03
Polyus Gold International Limited сына сенатора от Дагестана Саида Керимова продала 3,84% «Полюса»за $390 млн в рамках SPO, говорится в сообщении компании. Цена размещения составила $38 за GDR ($76 за акцию), компания продала 5,13 млн акций. Продающий акционер получит около $390 млн.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:45, Ашберн
Футбол
Сборная России по футболу поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА
ФИФА опубликовал ежемесячный рейтинг национальных сборных. Российская сборная поднялась с 50 на 46 место.
Обновлено в 04:37
Политика
Песков: встреча Путина с президентом Эстонии Кальюлайд готовится
Sputnik Эстония уже писал о том, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в посольство республики в Москве 18 апреля хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, российской стороне отправлен официальный запрос, но "ответ пока не получен".
Обновлено вчера в 05:27
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA
Накануне ирландский боец обменялся оскорбительными заявлениями в социальных сетях с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 02:53
Хоккей
Кейн обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ
Ранее достижением Кейна было 106 очков, которые он набрал в сезоне-2015/16. Вдобавок Кейн был признан первой звездой матча.
Обновлено в 00:10
Происшествия
В Подмосковье шесть человек погибли в аварии с микроавтобусом
Утром 4 апреля в результате автоаварии на трассе "Дон" возле деревни Вельяминово погибли шесть человек, еще двое были госпитализированы - среди раненых есть ребенок.
Обновлено в 02:00
Политика
Запрет на хостелы в многоквартирных домах вступит в силу 1 октября
Депутаты одобрили компромиссный вариант закона, запрещающий открывать хостелы (мини-гостиницы, предлагающие ночлег и завтрак) в многоквартирных домах, закон вступит в силу с 1 октября.
Обновлено в 04:15
Общество
Gallup сообщила о желании каждого пятого россиянина эмигрировать
Рекордные 20% россиян выразили желание покинуть страну при появлении такой возможности, свидетельствуют данные опроса компании Gallup за 2018 год, опубликованные в четверг.
Обновлено в 04:51
Театры
Актриса дала пощечину зрительнице на спектакле «Груз 300» в Петербурге
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
Глава СК уличил в коррупции отставную судью из Саратовской области
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о коррупции против мирового судьи в отставке из Саратовской области, сообщает ведомство в четверг.
Обновлено в 04:12
Экономика
Дума вводит новые налоговые льготы для многодетных семей
Нижняя палата парламента приняла во втором, основном чтении поправки в Налоговый кодекс, направленные на поддержку многодетных семей.
Обновлено 02 апреля в 06:35
Здоровье
В День здоровья жители Марий Эл смогут заниматься спортом со скидкой
Во всем мире 7 апреля отмечается День Здоровья. В Марий Эл в честь события самые популярные спортивные арены региона объявили скидку в 50%.
Обновлено в 03:33
Экономика
FT: UniCredit готовит предложение о покупке доли в Commerzbank
Итальянский банк UniCredit готовит предложение о покупке доли в немецком банке Commerzbank, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 04:47
Политика
Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
В День Победы над столицей пролетит самолет «Премьер»
Обновлено в 01:30
Общество
Роскачество подвело итоги исследования минтая
Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).
Обновлено в 01:46
Экономика
Счетная палата проверит расходы Минспорта на чемпионат мира по футболу
Счетная палата проверит, как Министерство спорта, оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 года и власти регионов тратили деньги на подготовку к проведению мундиаля, говорится в плане проверок ведомства.
Обновлено в 05:12
Общество
Кусто прилетел спасать белух из «китовой тюрьмы»
Обновлено в 05:14
Общество
Фармкомпания Bayer подверглась серии кибератак
Немецкая фармацевтическая компания Bayer около года регулярно подвергалась кибератакам, сообщают в четверг радиостанции Bayerischer Rundfunk и Norddeutscher Rundfunk.
Обновлено в 03:13
Общество
В Китае медведь, танцующий диско, стал звездой интернета
В Тяньцзиньском зоопарке обитает медведь, которого за его танцы уже прозвали диско-мишкой, и он стал звездой интернета, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 18:01
Авто
Lada Vesta пробила рекорд продаж за месяц
Было продано 12 850 машин этого семейства, что является абсолютным рекордом продаж за месяц с момента вывода модели на рынок.
Обновлено в 02:50
Культура
Дольф Лундгрен не встретится с Путиным
Обновлено вчера в 17:35
Общество
В Амстердаме открылся 5D-порнокинотеатр
Фильмы рассказывают о приключениях молодого человека в злачных заведениях столицы Нидерландов В Амстердаме открылся 5D порнокинотеатр, в котором будут показывать эротические фильмы в формате 3D с дополнительными эффектами: водой, ветром, мыльными пузырями и снегом, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 05:24
Политика
Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста
Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Общество
В правительстве задумались о маткапитале за рождение первенца
Голикова добавила, что правительство сможет подводить итоги влияния таких выплат на мотивацию семей к рождению детей в середине-конце 2019 года.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
Во взрыве машины в Киеве усмотрели диверсию России
Взрыв автомобиля в Киеве стал результатом диверсии. В результате пострадал злоумышленник, который заложил мину.
Обновлено в 05:29