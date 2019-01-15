Футбол

Керимов отказался помогать «Анжи»
Вестник Кавказа
15:43

Как сообщает Sport_inside, представители клуба просили у бизнесмена 300 млн рублей. При этом уточняется, что попытки уговорить Керимова были предприняты в конце прошлого года, однако недавно он окончательно отказал "Анжи" в помощи.
Вестник Кавказа15:43

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Сулейман Керимов отказал «Анжи» в 300 млн

РИА Дербент12:33

СМИ: Керимов отказался предоставить «Анжи» помощь в размере 300 млн рублей

RT на русском12:01

СМИ: Керимов отказался оказывать финансовую помощь «Анжи»

Sportbox.RU11:07

СМИ: Керимов отказался оказывать финансовую помощь «Анжи»

Матч ТВ11:07

Керимов отказался помогать «Анжи», клуб просил 300 млн рублей

Чемпионат10:56

Источник: Керимов отказался предоставить 300 миллионов рублей для помощи «Анжи»

Спорт-Экспресс10:37

Керимов отказался помочь «Анжи». У него просили 300 млн рублей

Sport24.ru10:20
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Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 17:19, Ашберн
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Олег Кононов: «Не жалею о том, что возглавил „Спартак“ по ходу сезона»

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов признался, что не сожалеет о том, что возглавил команду по ходу сезона.
Обновлено в 12:20
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Игуаин может пропустить матч за Суперкубок Италии

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Обновлено в 08:52
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Эриксен не спешит продлевать контракт с «Тоттенхэмом»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен не спешит продлевать с клубом контракт, срок которого истекает в 2020 году.
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«Челси» назвал «Реалу» цену на Азара

Мадридский "Реал" продолжает вести активные переговоры с лондонским "Челси" относительно возможного перехода бельгийского полузащитника Эдена Азара.
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«Рубин» просматривает Башкирова

Полузащитник Евгений Башкиров находится на просмотре в "Рубине" на турецком сборе. Об этом сообщает официальный Twitter казанского клуба.
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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