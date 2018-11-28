Происшествия

«Керченского стрелка» кремировали и похоронили под чужой фамилией
Газета.Ru
12:27

Владислава Рослякова, напавшего на политехнический колледж в Керчи, кремировали и похоронили две недели назад под чужой фамилией. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru12:27
с чего всё началось

Керченского стрелка кремировали и похоронили под чужой фамилией

Владислава Рослякова, устроившего 17 октября вооруженную атаку на политехнический колледж в Керчи, кремировали. Керченского стрелка похоронили две недели назад под чужой фамилией. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.
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