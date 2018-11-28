Владислава Рослякова, устроившего 17 октября вооруженную атаку на политехнический колледж в Керчи, кремировали. Керченского стрелка похоронили две недели назад под чужой фамилией. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Владислава Рослякова, напавшего на политехнический колледж в Керчи, кремировали и похоронили две недели назад под чужой фамилией. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Керченского стрелка» кремировали и похоронили под чужой фамилией

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