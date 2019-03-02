Футбол

Кепа вернется в ворота «Челси» в ближайших матчахГазета.Ru 20:36

Вратарь Кепа Аррисабалага вернется в стартовый состав "Челси" в одном из двух ближайших матчей команды, сообщает "Советский спорт". Об этом заявил главный тренер "синих" Маурицио Сарри на пресс-конференции перед игрой с "Фулхэмом".
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Кепа вернется в состав «Челси» в одном из двух ближайших матчей

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Сарри сообщил, когда Кепа вернется в стартовый состав

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Кепа вернется в ворота «Челси» в ближайших матчах

Газета.Ru20:36
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 23:46, Ашберн
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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