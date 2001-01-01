Футбол
Кепа Арриcабалага: «Сегодня мы выиграли, а в другом финале проиграли»Спорт-Экспресс 18:23
Вратарь "Челси" Кепа Арриcабалага после победы над "Айнтрахтом" в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы вспомнил про поражение от "Манчестер Сити" в финале Кубка лиги. Также он отметил уровень соперника.
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Финансы
ЦБ начнет скупать доллары по ₽19,5 млрд в день. Это плохо для рубля
Последний начнет активно скупать доллары: с 14 мая по 6 июня российский ЦБ будет тратить на это по ₽19,5 млрд в день, подсчитали в Reuters.
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Инкогнито из будущего посылают на Землю золотые астероиды ради спасения планеты
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В Москве скончался Сергей Доренко
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Происшествия
В результате непогоды в Москве пострадали 10 человек
Десять человек пострадали в Москве при падении деревьев от сильного ветра, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы.
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Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
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Обновлено в 02:23
Космос
Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС
Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
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Сооснователь Facebook требует расчленить соцсеть
Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал американские власти разделить компанию на несколько частей.
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Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
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Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео
Обновлено в 13:45
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США арестовали сухогруз КНДР за нарушение режима санкций
Власти США арестовали северокорейский сухогруз Wise Honest по обвинению в нарушении международного режима санкций, сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.
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Наука
Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу
Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено вчера в 01:09
Хоккей
Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ
Обновлено в 13:26
Происшествия
Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии
Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27
Футбол
«Арсенал» вновь победил «Валенсию» и вышел в финал Лиги Европы
Ответная полуфинальная встреча, состоявшаяся в Валенсии, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, в составе которых хет-трик оформил Пьер-Эмерик Обамеянг (17-я, 69-я и 89-я минуты), еще один мяч забил Александр Ляказетт (50), у проигравших дубль на счету Кевина Гамейро (11 и 58).
Обновлено в 16:53
Космос
Джефф Безос представил прототип аппарата для высадки на Луну
Глава американской аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос презентовал макет космического аппарата для высадки на поверхность Луны.
Обновлено в 20:59
Общество
МВД: в России 10 млн человек поучаствовали в акции «Бессмертный полк»
Во всех населённых пунктах России в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 10 млн человек.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Футбол
Луис Суарес перенесет операцию на колене
Обновлено в 13:56
Авто
Tesla Model 3 превратили в автомобиль для полиции
Обновлено в 05:01
Происшествия
Очевидец рассказал об обстоятельствах смерти Доренко
Обновлено в 15:23
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Суд прислушался к требованиям прокурора и вынес обвинительный приговор российским футболистам: 1 год и 5 месяцев в тюрьме придется провести Мамаеву и 1 год и 6 месяцев Кокорину.
Обновлено вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая стала жертвой мошенников
Обновлено вчера в 16:00
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«Шальке» объявил о назначении Вагнера на пост главного тренера
Дэвид Вагнер стал новым главным тренером «Шальке». Контракт с 47-летним специалистом рассчитан до конца июня 2022 года.
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Армия и оружие
В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника
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Транспорт
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Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок на личных машинах и пересесть на общественный транспорт, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.
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Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы
Парад Победы в Москве прошел замечательно и без сбоев, погода не позволила пролететь авиации, но безопасность важнее, заявил президент России Владимир Путин.
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Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
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Сергея Лазарева в Израиле заставили стоять в очереди час
Певец Сергей Лазарев посетил святые места в Иерусалиме и помолился перед началом "Евровидения", сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 19:11
Армия и оружие
Главный парад Победы проходит на Красной площади
Главный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы, проходит на Красной площади в Москве.
Обновлено в 03:04