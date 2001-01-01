Кепа Арриcабалага: «Сегодня мы выиграли, а в другом финале проиграли»Спорт-Экспресс 18:23

Вратарь "Челси" Кепа Арриcабалага после победы над "Айнтрахтом" в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы вспомнил про поражение от "Манчестер Сити" в финале Кубка лиги. Также он отметил уровень соперника.

Кепа Арриcабалага: «Сегодня мы выиграли, а в другом финале проиграли»

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