Общество
ФАНКемеровской пенсионерке выплатили 160 тысяч рублей по партбилету СССР
Кузбасской пенсионерке по требованию прокурора пересчитали пенсию и назначили доплату в 160 тысяч рублей на основании предоставленного женщиной партийного билета от 1975 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.
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