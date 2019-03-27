Кемеровская область официально стала называться КузбассомНародные новости 08:17

с чего всё началось

Кемеровская область официально получила второе наименование и теперь ее можно называть Кузбасс. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Новое наименование "Кемеровская область - Кузбасс" будет включено в ч.1 ст.65 Конституции РФ.

Технологии «Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного Клиенты «Билайна» смогут получать дополнительный интернет-трафик каждый месяц или бесплатно раздавать Интернет за восьмичасовой сон, временный отказ от мобильного телефона и прогулки.

Авто В РФ подорожали автомобили Genesis 2019 года выпуска Стоит отметить, что последнее удорожание автомобилей было в феврале прошлого года, когда модели подорожали на сумму от 40 до 110 тысяч рублей.

Транспорт В Москве водители такси не смогут работать больше восьми часов в сутки Московские власти планируют запустить специальную систему, которая не позволит получать заказы водителям такси, находившимся за рулем больше восьми часов.

Политика Британские депутаты одобрили новые даты Brexit Британские парламентарии проголосовали за закрепление новых дат Brexit в британском законодательстве.

Наука Россия и Китай проведут глубоководные исследования Как отмечается, они выразили такое намерение по итогам симпозиума по глубоководным исследованиям Мирового океана.

Шоу-бизнес Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.

Общество В России выросла неформальная занятость Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.

Политика ЕП запретит одноразовую пластиковую посуду Новый закон, принятый членами Европарламента, запрещает продажу изделий из пластика, в частности: тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.

Авто Ford потратит $200 млн на выплаты сотрудникам и поставщикам в России Автомобильный концерт Ford планирует потратить $200 млн на выплаты сотрудникам в России и поставщикам из-за закрытия нескольких заводов Ford Sollers в РФ, говорится в сообщении автопроизводителя.

Общество Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.

Спорт МОК из-за наказания россиян перераспределил медали Олимпиады в Сочи 27 марта исполком Международного олимпийского комитета официально перераспределил медали Олимпиады-2014 в бобслее, передает "Советский спорт".

Политика Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта Президент России Владимир Путин поручил правительству принять стратегию развития физической культы и спорта до октября 2020 года.

Политика Захарова заявила о лицемерии Запада в отношении Венесуэлы Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в глобальном лицемерии страны Запада, которые предлагают Венесуэле гуманитарную помощь после того, как у латиноамериканской страны под нажимом США были похищены и заморожены в зарубежных банках 30 миллиардов долларов.

Политика Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы Президент США Дональд Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы.

Энергетика «ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне "ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.

Происшествия В центре украинского Кировограда прогремели взрывы. Видео Один из микрорайонов после происшествия оказался обесточенным. В Интернете также появилось видео последствий взрыва.

Общество Миллиардеру Орлову и его экс-партнеру придется судиться в Лондоне Высокий суд Англии и Уэльса пришел к выводу, что является наиболее подходящим местом для рассмотрения иска бывшего чиновника Александра Тугушева к владельцу группы «Норебо» Виталию Орлову.

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Шоу-бизнес Александр Цекало впервые вышел в свет с новой женой Еще в начале весны поклонники активно обсуждали четвертую свадьбу Александра Цекало, а 27 марта продюсер уже вышел в свет с новоявленной супругой.

Культура Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.

Политика Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.