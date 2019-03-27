Политика
Кемеровская область официально стала называться КузбассомНародные новости 08:17
Кемеровская область официально получила второе наименование и теперь ее можно называть Кузбасс. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Новое наименование "Кемеровская область - Кузбасс" будет включено в ч.1 ст.65 Конституции РФ.
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с чего всё началось
"Включить новое наименование субъекта Российской Федерации — Кемеровская область — Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции России вместо наименования Кемеровская область", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.РИА Новости08:04
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:18, Ашберн
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