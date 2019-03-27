Кемеровская область официально стала называться КузбассомНародные новости 08:17

с чего всё началось

Кемеровская область официально получила второе наименование и теперь ее можно называть Кузбасс. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Новое наименование "Кемеровская область - Кузбасс" будет включено в ч.1 ст.65 Конституции РФ.

Футбол Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.

Происшествия В Казахстане разбился вертолет с 13 военными Вертолет ВВС Казахстана разбился после вылета из города Актау, на его борту находились 13 человек.

Политика Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.

Авто Почему Ford сворачивает бизнес в России Незадолго до официального заявления компании вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью "Коммерсанту" подтвердил решение Ford Sollers уйти с рынка легковых автомобилей из-за проблем со сбытом.

Происшествия Экс-министр Абызов отправится в СИЗО «Лефортово» Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов будет заключен под арестом в следственном изоляторе №2 ФСИН («Лефортово»).

Политика Помпео заявил, что США передают Украине развединформацию Госсекретарь Майкл Помпео в среду рассказал, что Соединенные Штаты передают Украине не только оборонительные средства, но и развединформацию, он сам был к этому причастен в бытность директором ЦРУ (2017-2018).

Шоу-бизнес Первый муж Началовой Дмитрий Ланской опроверг обвинения в свой адрес Первый муж артистки Юлии Началовой исполнитель Дмитрий Ланской категорически опроверг все обвинения в свой адрес.

Политика Медведев назначил Орешкина куратором Республики Тыва В ближайшее время куратор Тывы планирует решить вопросы, связанные с началом строительства железной дороги Кызыл-Курагино Министр экономического развития РФ Максим Орешкин будет курировать вопросы социально-экономического развития Тувы, об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

Футбол «МЮ» намерен приобрести защитника «Барселоны» Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Политика Порошенко не исключил переговоров с Путиным Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Политика В США умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл Энди Маршалл, который проработал более 40 лет в качестве сотрудника Управления всесторонней оценки программ Пентагона, умер в возрасте 97 лет.

Экономика Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента» Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».

Кино В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая.

Политика Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.

Экономика Акции «Норникеля» упали на 3% на дивидендных новостях Акции "Норникеля" утром в среду упали на 3% на новостях о планах основного акционера сократить дивидендные выплаты, бумаги откатились к уровням почти двухнедельной давности, оказав давление на основные индексы.

Армия и оружие В России появится единая военно-строительная компания «Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить её статусом единственного исполнителя», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны.

Армия и оружие Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку» Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.

Общество Умер космонавт Валерий Быковский Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.

Политика Мэй пообещала уйти в отставку после Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подаст в отставку после того, как произойдет Brexit.

Происшествия В Крыму проходят массовые обыски В пресс-службе регионального управления ФСБ по Республике Крым сообщили, что обыски проходят в домах лиц, являющихся сторонниками организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.

Футбол Медведев: «Что должно случиться, чтобы Семак работал лет 10» Президент "Зенита" Александр Медведев на YouTube-канале "Красава" назвал условия сохранения места работы для главного тренера команды Сергея Семака.

Происшествия В аэропорту «Внуково» начата проверка после звонка о минировании Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в аэропорте "Внуково" после анонимного сообщения о минировании, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

Политика В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2» «Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.

Космос Первый запуск китайской частной ракеты OS-M закончился неудачей Китайская частная компания OneSpace впервые запустила ракету OS-M со спутником Lingque 1B на борту, однако во время запуска произошла нештатная ситуация и ракета не смогла вывести груз на орбиту.