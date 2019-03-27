Кемеровская область официально стала называться КузбассомНародные новости 08:17

с чего всё началось

Кемеровская область официально получила второе наименование и теперь ее можно называть Кузбасс. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Новое наименование "Кемеровская область - Кузбасс" будет включено в ч.1 ст.65 Конституции РФ.

Политика В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2» «Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.

Происшествия Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».

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Происшествия Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.

Футбол Роналду прошел осмотр у врачей в Барселоне Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прибыл в Барселону на консультацию врачей по поводу своей травмы.

Авто Представлен «заряженный» седан Mercedes-AMG A35 Представленный «заряженный» седан Mercedes-AMG A 35 оснастили двухлитровым двигателем, который выдает 306 лошадиных сил мощности и работает с полноприводной системой.

Армия и оружие Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».

Политика Мэй согласилась уйти в отставку после Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что собирается подать в отставку ранее, чем планировала: "Я готова уйти с этой должности раньше, чем я планировала, чтобы сделать то, что правильно и для страны, и для партии", - цитирует The Guardian заявление Мэй.

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Политика Путин отодвинул сотрудника службы безопасности В Сети появилось видео, на котором президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Универсиады отодвинул сотрудника службы безопасности, чтобы пообщаться со спортсменами.

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Политика За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и Волошин Отмечается, что за Абызова заступились председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс и бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович.

Экономика Вместе с электронными паспортами россияне получат цифровой профиль Минкомсвязи разработало законопроект о создании цифровых профилей россиян, где будет содержаться информация об их паспортных данных, номера СНИЛС и ИНН, а также результаты предоставления государственных и муниципальных услуг.

Общество Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".

Экономика Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента» Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».

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Политика На Украине намерены возбудить уголовное дело против Бойко и Медведчука На Украине возбуждают уголовное дело в отношении кандидата в президенты Юрия Бойко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука за незаконное пересечение границы в связи с их поездкой в Россию.

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Футбол УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".

Политика В Совфеде заявили, что Россия не согласна на полумеры ПАСЕ Напомним, что ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о необходимости сохранить членство России в ПАСЕ.

Кино Умер режиссер Эрекле Бадурашвили На 58-м году жизни в Тбилиси скончался актер, режиссер и сценарист Эрекле Бадурашвили. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Помпео анонсировал совместные с НАТО меры против России из-за Украины Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в Палате представителей заявил, что в ближайшем будущем планирует объявил о новых, совместных с НАТО дополнительных мерах против России в связи с ситуацией на Украине, передает Reuters.