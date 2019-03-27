Кемеровская область официально получила второе название КузбассВедомости 09:01

с чего всё началось

Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс. Указ президента Владимира Путина об этом опубликован на портале правовой информации.

Происшествия Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.

Политика Суд Киева отменил запрет на въезд в страну актеру Добронравову Решением окружного административного суда Киева отменен запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.

Кино В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина «Братство» 9 мая Надо, чтобы ветеранские организации продолжили диалог с режиссером этого фильма, чтобы вы подключились к этой работе.

Политика Захарова назвала основания для присутствия военных РФ в Венесуэле Присутствие российских военных в Венесуэле регулируется соглашением между Каракасом и Москвой о военно-техническом сотрудничестве, которое было подписано в мае 2001 года.

Политика ФСБ задержала в Крыму 20 сторонников «Хизб-ут-Тахрир» ФСБ России сообщает о задержании в Крыму сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).

Политика Россия, Австралия и Нидерланды обсудили катастрофу MH17 Представители России, Австралии и Нидерландов провели консультации по поводу малайзийского Boeing MH17, сбитого в июле 2014 года над Донбассом.

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Шоу-бизнес Божена Рынска рассказала Собчак, какое наследство ей оставил Малашенко В беседе с телеведущей Ксенией Собчак вдова медиаменеджера Игоря Малашенко рассказала о том, что ей оставил покойный супруг.

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Финансы Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов в среду Доллар США и евро незначительно повышаются на "Московской бирже" в среду утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения большинства валют emerging markets.

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Политика Организаторы «Евровидения» рассказали о плане на случай ЧС в Израиле У Европейского вещательного союза (EBU) есть план на случай ЧС в Израиле во время проведения "Евровидения", передает РИА Новости.

Хоккей КХЛ рассказала, когда и в каком составе стартует следующий сезон В Москве состоялось заседание совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), по результатам которого была определена дата старта следующего сезона.

Происшествия Липецкий пенсионер открыл стрельбу по детям По данным портала LipetskMedia, стрельбу пенсионер вёл с собственного балкона. Он вышел и начал стрелять в детей, игравших во дворе.

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Шоу-бизнес Александр Стефанович рассказал о разводе с Аллой Пугачевой Известный кинорежиссер Александр Стефанович рассказал в одном из интервью о разводе с Аллой Пугачевой.

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Происшествия Защита Аркадия Маркова обжалует решение суда Защита островского депутата Аркадия Маркова, которого 27 марта признали виновным в оправдании терроризма, обжалует решение суда.

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