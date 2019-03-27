Политика
Кемеровская область официально получила второе название КузбассВедомости 09:01
Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс. Указ президента Владимира Путина об этом опубликован на портале правовой информации.
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с чего всё началось
"Включить новое наименование субъекта Российской Федерации — Кемеровская область — Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции России вместо наименования Кемеровская область", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.РИА Новости08:04
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Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Суд Киева отменил запрет на въезд в страну актеру Добронравову
Решением окружного административного суда Киева отменен запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.
Обновлено в 07:59
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина «Братство» 9 мая
Надо, чтобы ветеранские организации продолжили диалог с режиссером этого фильма, чтобы вы подключились к этой работе.
Обновлено в 04:03
Политика
Захарова назвала основания для присутствия военных РФ в Венесуэле
Присутствие российских военных в Венесуэле регулируется соглашением между Каракасом и Москвой о военно-техническом сотрудничестве, которое было подписано в мае 2001 года.
Обновлено вчера в 17:11
Политика
ФСБ задержала в Крыму 20 сторонников «Хизб-ут-Тахрир»
ФСБ России сообщает о задержании в Крыму сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).
Обновлено в 06:58
Политика
Россия, Австралия и Нидерланды обсудили катастрофу MH17
Представители России, Австралии и Нидерландов провели консультации по поводу малайзийского Boeing MH17, сбитого в июле 2014 года над Донбассом.
Обновлено в 07:39
Гаджеты
Компания Huawei представила первые «умные» очки
Компания Huawei представила на пресс-конференции в Париже новый продукт – умные очки. Об этом сообщает интернет-издание iXBT.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Божена Рынска рассказала Собчак, какое наследство ей оставил Малашенко
В беседе с телеведущей Ксенией Собчак вдова медиаменеджера Игоря Малашенко рассказала о том, что ей оставил покойный супруг.
Обновлено в 08:42
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Финансы
Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов в среду
Доллар США и евро незначительно повышаются на "Московской бирже" в среду утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения большинства валют emerging markets.
Обновлено в 03:22
Политика
Эрдоган нашел ответ на решение Трампа по Голанским высотам
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал изменение статуса музея собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть своего рода ответом на решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над сирийскими Голанскими высотами, а Иерусалим столицей еврейского государства.
Обновлено в 07:33
Политика
Организаторы «Евровидения» рассказали о плане на случай ЧС в Израиле
У Европейского вещательного союза (EBU) есть план на случай ЧС в Израиле во время проведения "Евровидения", передает РИА Новости.
Обновлено в 07:41
Общество
Прокуратура нашла нарушения в роддоме в Башкирии
Обновлено в 03:24
Хоккей
КХЛ рассказала, когда и в каком составе стартует следующий сезон
В Москве состоялось заседание совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), по результатам которого была определена дата старта следующего сезона.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Липецкий пенсионер открыл стрельбу по детям
По данным портала LipetskMedia, стрельбу пенсионер вёл с собственного балкона. Он вышел и начал стрелять в детей, игравших во дворе.
Обновлено в 07:03
Политика
В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
Обновлено в 06:55
Политика
Медведев проведет совещание по выравниванию уровня развития регионов
Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в среду совещание о социально-экономическом развитии регионов, сообщили в пресс-службе правительства.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
В Югре грейдер засыпал снегом ребенка
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес
Александр Стефанович рассказал о разводе с Аллой Пугачевой
Известный кинорежиссер Александр Стефанович рассказал в одном из интервью о разводе с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 03:34
Авто
Ford покидает российский рынок легковых автомобилей
Обновлено в 08:27
Космос
NASA сообщило о проблемах с аккумуляторной батареей на МКС
Обновлено вчера в 17:22
Общество
В России могут продлить рабочий день жительницам сельской местности
Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Защита Аркадия Маркова обжалует решение суда
Защита островского депутата Аркадия Маркова, которого 27 марта признали виновным в оправдании терроризма, обжалует решение суда.
Обновлено в 05:14
Авто
Aurus разрабатывает преемника парадного ЗИЛа
Напомним, Aurus разработал "ФГУП НАМИ" в рамках проекта "Единая модульная платформа" еще в конце 2012 года.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях
Ядерный авианосец "Джеральд Р. Форд" (CVN-78), введенный в строй в мае 2017 года, сломался во время ходовых испытаний, сообщает USNI News.
Обновлено в 07:54
Экономика
В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Обновлено в 07:44
Политика
На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией
Обновлено в 04:21