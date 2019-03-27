Кемеровская область официально получила второе названиеВедомости 09:01

с чего всё началось

Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс. Указ президента Владимира Путина об этом опубликован на портале правовой информации.

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Происшествия В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны Вертолет Ми-8 по неустановленной причине упал и полностью сгорел в Кызылординской области Казахстана, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС республики Нурсултан Нурахметов.

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