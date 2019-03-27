Политика

Кемеровская область официально получила второе названиеВедомости 09:01

Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс. Указ президента Владимира Путина об этом опубликован на портале правовой информации.
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с чего всё началось
"Включить новое наименование субъекта Российской Федерации — Кемеровская область — Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции России вместо наименования Кемеровская область", — говорится в документе
, опубликованном на официальном портале правовой информации.
РИА Новости08:04

Подробнее о событии

Как менялись названия субъектов России в конституции

ТАСС11:22

Кемеровская область официально стала Кузбассом

Кузбасс10:21

Путин утвердил второе название Кемеровской области

Комсомольская правда - Кемерово08:48

Кемеровская область получила второе имя

Московский комсомолец Кузбасс09:54

Кемеровская область официально стала Кузбассом

РБК08:32

За Кемеровской областью официально закрепили название Кузбасс

РИА Новости08:23

Кемеровская область официально стала Кузбассом

Сибдепо08:43
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Политика

МИД РФ ответил на обвинения о «военном вторжении России в Венесуэлу»

Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало заявление Организации американских государств, которая обвинила Россию в «военном вторжении в Венесуэлу».
Обновлено вчера в 13:13
Технологии

Российским спецслужбам откроют доступ к интернету вещей

Российским правоохранительным органам предоставят доступ к данным, хранящимся на платформах интернета вещей.
Обновлено в 10:18
Происшествия

В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны

Вертолет Ми-8 по неустановленной причине упал и полностью сгорел в Кызылординской области Казахстана, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС республики Нурсултан Нурахметов.
Обновлено в 11:47
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес

Первый муж Началовой ответил на обвинения в смерти певицы

Первый муж российской певицы Юлии Началовой — музыкант и продюсер Дмитрий Ланской — прервал молчание и попытался ответить на тот негатив, который обрушился на него после смерти бывшей супруги.
Обновлено в 10:59
Авто

Ford направит на выплаты сотрудникам и поставщикам $200 млн

Американский автопроизводитель Ford направит на выплаты поставщикам и сокращаемым сотрудникам $200 млн.
Обновлено в 11:26
Политика

Брат Дворковича объяснил его отсутствие в России командировкой

Бывший заместитель председателя правительства России, президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович находится за границей в командировке.
Обновлено в 09:09
Общество

Сотрудницу Шереметьево уволили за неприличный жест

Обновлено в 09:25
Авто

Hyundai готовит к премьере свой самый маленький кроссовер

Корейский автопроизводитель опубликовал тизеры нового компактного кроссовера Hyundai Venue, который станет глобальной моделью, а его официальная премьера состоится уже в следующем месяце.
Обновлено в 03:01
Авто

Под маркой Aurus выйдет парадный кабриолет

Скорее всего, парадный кабриолет Aurus присоединится к федеральному проекту «Кортеж», в рамках которого уже построены бронированный лимузин Senat L700, седан Senat S600 и минивэн Arsenal.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Адвокат: Абызов обвинения отвергает

Ранее СК РФ предъявил Абызову обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере (речь идет о 4 млрд рублей).
Обновлено в 06:42
Политика

Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве

Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Хоккей

«Арену Омск» снесут, а на ее месте построят новый стадион

Обновлено в 06:01
Происшествия

Липецкий пенсионер открыл стрельбу по детям

Обновлено в 07:03
Происшествия

В офис московского «Яблока» нагрянула полиция

Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в Twitter партии в среду, 27 марта.
Обновлено в 10:20
Футбол

Лучший российский бомбардир заинтересовал английские клубы

«Талант у пацана большой», — резюмировал Варга. Чалов — лучший бомбардир Российской премьер-лиги в сезоне-2018/2019.
Обновлено в 11:21
Общество

Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться

Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие

Новейший авианосец США сломался на испытаниях

Новейший суперавианосец "Джеральд Форд" сломался на испытаниях. У него вышли из строя паровые турбины.
Обновлено в 06:56
Происшествия

Экс-игрок «Спартака» помещен под домашний арест за езду в пьяном виде

Бывший защитник московского Спартака Габриэль Тамаш помещен под домашний арест после задержания в нетрезвом виде за рулем своего автомобиля.
Обновлено в 10:02
Политика

Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта

Говоря о массовом спорте, Путин отдельно остановился на развитии детского спорта.
Обновлено в 12:00
Футбол

Сборная Дании отыгралась с 0:3 в матче со Швейцарией

Сборные Швейцарии и Дании сыграли вничью в отборочном матче чемпионата Европы по футболу — 2020. Встреча завершилась со счётом 3:3.
Обновлено в 02:47
Общество

Аналитики назвали профессии, характерные для разных знаков зодиака

Астрологи утверждают, что у определенного знака есть характеристики, подходящие под ту или иную профессию, а портал «Superjob» рассортировал 25 миллионов резюме и составил список характерных для знаков зодиака профессий.
Обновлено в 03:49
Экономика

Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100

Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Общество

В России могут продлить рабочий день жительницам сельской местности

Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес

Как коллекторы преследуют его из-за Началовой, рассказал Фролов

Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес

Божена Рынска дала первое интервью после смерти Игоря Малашенко

Журналистка Божена Рынска дала первое интервью Ксении Собчак после смерти своего супруга медиаменеджера Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Из-за утечки аммиака на катке в Германии пострадали 60 человек

Не менее 60 человек пострадали в результате утечки аммиака в ледовом дворце в немецком городе Штраубинг (федеральная земля Бавария), сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие

Новый боевой вертолёт разрабатывается для ВДВ

Новый боевой вертолёт создаётся в России для аэромобильных подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ).
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия

СК: у Абызова есть недвижимость в Италии и Великобритании

Представитель Следственного комитета заявил в ходе заседания в Басманном суде по делу экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова, что у бывшего чиновника есть недвижимость в Италии и Великобритании.
Обновлено в 11:50
Политика

Порошенко назвал Путина своим оппонентом

Украинский президент назвал российского коллегу своим главным оппонентом Комментируя для украинских журналистов рейтинги кандидатов в президенты страны, действующий лидер Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского президента Владимира Путина, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:50
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