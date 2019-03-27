Кемеровская область официально получила второе названиеВедомости 09:01

с чего всё началось

Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс. Указ президента Владимира Путина об этом опубликован на портале правовой информации.

Экономика Орешкин стал куратором развития Тывы Министра экономического развития Максима Орешкина назначили куратором социально-экономического развития Республики Тыва.

Происшествия Экс-министр Абызов доставлен в суд Бывшего министра Отрытого правительства Михаила Абызова доставили в Басманный суд Москвы, который изберет ему меру пресечения.

Политика Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом» Вы в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования, – комментирует Иващенко в сети пост о поражении единоросса.

Политика Дочь экс-министра обороны СССР Язова отреагировала на приговор суда Дочь экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова прокомментировала вынесенный судом в Вильнюсе приговор ее отцу.

Политика КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

Общество Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.

Политика AFP: Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам Сирия запросила провести заседание Совета безопасности ООН, посвященное Голанским высотам, передает AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Политика Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта Президент России Владимир Путин поручил правительству принять стратегию развития физической культы и спорта до октября 2020 года.

Космос В Сети появилось видео полета очередного НЛО над поверхностью Луны Автор сюжета запечатлел на нем полет очередного НЛО над поверхностью Луны, используя для своих целей видеокамеру с мощным объективом.

Происшествия Мать брошенной в квартире девочки оставила ее одну на три дня Мать найденной в московской квартире 5-летней девочки с признаками анорексии Ирина Геращенко оставила дочь одну на трое суток.

Политика Зеленский ответил Вакарчуку пародией на Тимошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на призыв певца Святослава Вакарчука голосовать «не по приколу», опубликовав фотографию с хот-догом.

Театры Театр «Геликон» впервые представит в Москве оперу Генделя «Орландо» Неожиданную интерпретацию истории о средневековом рыцаре 27 марта представит московский театр «Геликон-опера».

Футбол Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.

Политика Эрдоган назвал причину превращения собора Святой Софии в мечеть На митинге в Трабзоне глава государства сказал, что вернет собору подлинный статус мечети после муниципальных выборов в Турции, которые пройдут 31 марта.

Общество Теща главы «Ростеха» оказалась владелицей пентхауса за 2 млрд рублей Теща главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова оказалась владелицей пентхауса в историческом особняке в Москве.

Экономика Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиян Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.

Политика Оппозиция назвала дело против Медведчука и Бойко циничной манипуляцией "Оппозиционная платформа - За жизнь" назвала намерение прокуратуры открыть дело против кандидата в президенты Юрия Бойко и главы политсовета партии Виктора Медведчука за незаконное пересечение границы местью и манипуляцией.

Шоу-бизнес Божена Рынска дала первое интервью после смерти Игоря Малашенко Журналистка Божена Рынска дала первое интервью Ксении Собчак после смерти своего супруга медиаменеджера Игоря Малашенко.

Космос Ученым удалась «сфотографировать» гигантскую бурю на далекой планете Стало известно о том, что европейскому телескопу-охотнику за черными дырами GRAVITY удалось получить первые фотографии атмосферы далекой планеты в созвездии Пегаса.

Армия и оружие Индия сбила спутник и объявила себя космической державой В Индии провели успешные испытания противоспутникового оружия, был сбит спутник, который находился на высоте 300 км. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в эфире национального телеканала NDTV.

Политика Власти Китая исключили экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя из КПК Власти КНР исключили из Коммунистической партии Китая экс-главу Интерпола, заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя, который подозревается во взяточничестве и в нарушении партийной дисциплины.

Политика США потратят полмиллиарда долларов на смену власти в Венесуэле Белый дом планирует потратить 500 миллионов долларов на смену власти в Венесуэле.