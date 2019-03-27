Политика
Кемеровская область официально получила второе названиеLife.ru 08:07
Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ размещён на портале правовой информации.
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с чего всё началось
"Включить новое наименование субъекта Российской Федерации — Кемеровская область — Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции России вместо наименования Кемеровская область", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.РИА Новости08:04
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:58, Ашберн
Политика
Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп, комментируя развитие ситуации в Венесуэле, заявил, что Россия должна уйти из Боливарианской республики, а для того, чтобы это случилось, в Вашингтоне рассматриваются все варианты.
Обновлено в 12:35
Общество
Цена «гелика» в репостах: кто выигрывает в Instagram-конкурсах
Вайнер в прямом эфире выбрал пять человек, которые в ближайшее время должны будут прилететь в Москву и сразиться друг с другом в сложнейшем, как утверждает Литвин, конкурсе.
Обновлено в 13:20
Наука
Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг
Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено в 10:34
Космос
В России разработали спутник для уничтожения космического мусора
В России разработан спутник, который предназначен для сбора и переработки космического мусора на околоземной орбите.
Обновлено в 02:13
Гаджеты
В России выпустили кнопочный телефон-слайдер за 2500 рублей
Телефон выпускается в двух цветах корпуса - синем и черном. Стоит девайс 2490 рублей, пишет «Российская газета».
Обновлено в 12:33
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Футбол
Вадим Евсеев назначен главным тренером «Уфы»
Обновлено в 12:53
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Происшествия
Защита предложила суду отпустить Абызова под залог в 1 млрд рублей
Защита экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 миллиардов рублей, попросила суд отпустить его под залог в 1 млрд рублей или поместить под домашний арест, передал корреспондент "Интерфакса" из Басманного суда.
Обновлено в 10:46
Происшествия
В аэропорту «Внуково» начата проверка после звонка о минировании
Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в аэропорте "Внуково" после анонимного сообщения о минировании, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Обновлено в 11:45
Авто
Skoda выпустила 500-тысячный Superb третьего поколения
С конвейера на заводе Skoda в Квасинах сошел 500-тысячный Superb третьего поколения, производство которого стартовало в марте 2015 года.
Обновлено в 06:37
Авто
Ford уведет легковые автомобили из России
Производство и импорт легковых автомобилей Ford в России будут полностью прекращены.
Обновлено в 07:30
Экономика
Центробанк отметил сохранение роста ВВП России в феврале
Экономика России в феврале 2019 года продолжила рост. Об этом говорится в докладе Центробанка «Экономика: факты, оценки, комментарии».
Обновлено в 17:20
Хоккей
Почему из КХЛ никого не исключили
После решения никого не исключать может показаться, что лига осталась удовлетворена работой клубов в течение сезона.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В китайской провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в провинции Цинхай на западе центральной части Китая, сообщает китайский сейсмический центр.
Обновлено в 19:06
Политика
В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit
В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit.
Обновлено в 18:38
Армия и оружие
На Украине присвоили конфискованные российские ракеты
Обновлено в 13:55
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено в 18:49
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая
Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая.
Обновлено в 05:22
Наука
Стоявшие у истоков создания искусственного интеллекта ученые получили премию Тьюринга
Канадец Иошуа Бенджио, британец Джеффри Хинтон и француз Ян ЛеКун, принимавшие участие в разработке базовых технологий искусственного интеллекта (ИИ), удостоены самой престижной награды среди программистов - премии Тьюринга.
Обновлено в 11:18
Футбол
Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом
Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено вчера в 14:25
Политика
Помпео: Россия вмешивается в выборы в США с 2004 года
Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия вмешивается в выборы в США как минимум с 2004 года, передает РИА Новости.
Обновлено в 17:59
Экономика
Совет Федерации одобрил поправки об индексации пенсий
Законодательная инициатива, позволяющая доиндексировать пенсии неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, одобрена Советом Федерации РФ 27 марта.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В Казахстане разбился и сгорел вертолёт Минобороны
Вертолёт Ми-8 Министерства обороны Казахстана упал и сгорел дотла в Жалагашском районе Кызылординской области на юге страны.
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес
Британский таблоид высмеял Волочкову за «фотошоп»
Британский таблоид The Sun опубликовал подборку самых перестаравшихся с фоторедактором звезд социальной сети Instagram.
Обновлено в 04:52
Политика
«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»
«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
Израиль ударил ракетами по Алеппо
Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Авто
Aurus выпустит парадный кабриолет
Российский автобренд Aurus выпустит парадный кабриолет на базе ЕМП (Единой модульной платформы).
Обновлено в 15:23