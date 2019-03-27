Кемеровская область официально получила второе названиеLife.ru 08:07

с чего всё началось

Политика Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы Президент США Дональд Трамп, комментируя развитие ситуации в Венесуэле, заявил, что Россия должна уйти из Боливарианской республики, а для того, чтобы это случилось, в Вашингтоне рассматриваются все варианты.

Общество Цена «гелика» в репостах: кто выигрывает в Instagram-конкурсах Вайнер в прямом эфире выбрал пять человек, которые в ближайшее время должны будут прилететь в Москву и сразиться друг с другом в сложнейшем, как утверждает Литвин, конкурсе.

Наука Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.

Космос В России разработали спутник для уничтожения космического мусора В России разработан спутник, который предназначен для сбора и переработки космического мусора на околоземной орбите.

Гаджеты В России выпустили кнопочный телефон-слайдер за 2500 рублей Телефон выпускается в двух цветах корпуса - синем и черном. Стоит девайс 2490 рублей, пишет «Российская газета».

Общество Умер космонавт Валерий Быковский Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.

Футбол УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".

Происшествия Защита предложила суду отпустить Абызова под залог в 1 млрд рублей Защита экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 миллиардов рублей, попросила суд отпустить его под залог в 1 млрд рублей или поместить под домашний арест, передал корреспондент "Интерфакса" из Басманного суда.

Происшествия В аэропорту «Внуково» начата проверка после звонка о минировании Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в аэропорте "Внуково" после анонимного сообщения о минировании, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

Авто Skoda выпустила 500-тысячный Superb третьего поколения С конвейера на заводе Skoda в Квасинах сошел 500-тысячный Superb третьего поколения, производство которого стартовало в марте 2015 года.

Авто Ford уведет легковые автомобили из России Производство и импорт легковых автомобилей Ford в России будут полностью прекращены.

Экономика Центробанк отметил сохранение роста ВВП России в феврале Экономика России в феврале 2019 года продолжила рост. Об этом говорится в докладе Центробанка «Экономика: факты, оценки, комментарии».

Хоккей Почему из КХЛ никого не исключили После решения никого не исключать может показаться, что лига осталась удовлетворена работой клубов в течение сезона.

Происшествия В китайской провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,0 Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в провинции Цинхай на западе центральной части Китая, сообщает китайский сейсмический центр.

Политика В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit.

Армия и оружие Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2» Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».

Кино В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая.

Наука Стоявшие у истоков создания искусственного интеллекта ученые получили премию Тьюринга Канадец Иошуа Бенджио, британец Джеффри Хинтон и француз Ян ЛеКун, принимавшие участие в разработке базовых технологий искусственного интеллекта (ИИ), удостоены самой престижной награды среди программистов - премии Тьюринга.

Футбол Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.

Политика Помпео: Россия вмешивается в выборы в США с 2004 года Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия вмешивается в выборы в США как минимум с 2004 года, передает РИА Новости.

Экономика Совет Федерации одобрил поправки об индексации пенсий Законодательная инициатива, позволяющая доиндексировать пенсии неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, одобрена Советом Федерации РФ 27 марта.

Происшествия В Казахстане разбился и сгорел вертолёт Минобороны Вертолёт Ми-8 Министерства обороны Казахстана упал и сгорел дотла в Жалагашском районе Кызылординской области на юге страны.

Шоу-бизнес Британский таблоид высмеял Волочкову за «фотошоп» Британский таблоид The Sun опубликовал подборку самых перестаравшихся с фоторедактором звезд социальной сети Instagram.

Армия и оружие Израиль ударил ракетами по Алеппо Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.