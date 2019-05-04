Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушилиКоммерсантъ вчера в 12:41

Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово. В здании находятся автоцентр «Славия», официальный дилер марки Skoda, и салон Hyundai.

Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили

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