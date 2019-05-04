Происшествия

Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушилиКоммерсантъ вчера в 12:41

Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово. В здании находятся автоцентр «Славия», официальный дилер марки Skoda, и салон Hyundai.
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Кемеровчане смогут уточнить имущественные вопросы, связанные с пожаром в автосалоне Hyundai

Московский комсомолец Кузбасс02:43

Пожар в кемеровском автосалоне сняли с квадрокоптера

Газета Кемеровавчера в 21:49

Пожар в кемеровском автосалоне сняли на видео с высоты птичьего полёта

Сибдеповчера в 21:30

Пожар в кемеровском автоцентре Hyundai потушен

Интерфаксвчера в 12:14

В Кемерово ликвидировали пожар в автосалоне Hyundai

РИА Новостивчера в 12:04

Опубликовано видео с места сгоревшего автосалона в Кемерове

Вести Кузбасс01:59

Причиной пожара в кемеровском автосалоне мог стать поджог — источник

VSE42 Новостивчера в 22:39
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Политика

Зеленский призвал США усилить санкции против России

«Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — сказал Зеленский.
Обновлено вчера в 13:58
Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Издание Forbes представило рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет, в который вошли полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, а также актёр и режиссёр Александр Молочников.
Обновлено в 02:50
Авто

В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»

Шесть грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:15
Экономика

Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы

Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова

Обновлено в 00:57
Политика

Зеленский стал президентом и разогнал Верховную Раду

Во время своей инагурационной речи Зеленский заявил, что его первой задачей на посту президента Украины станет прекращение огня в Донбассе.
Обновлено вчера в 04:16
Транспорт

Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России

Авиакомпания "Алроса" выполнила заключительный рейс самолета Ту-134. Перелет из Иркутска в якутский город Мирный состоялся 20 мая.
Обновлено в 02:30
Политика

Кедми: Западу не удалось ослабить РФ «замайданиванием» Украины

Основной целью «замайданивания Украины» был смертельный удар по РФ, присвоение Украины и приближение американского флота и базы к Ростову-на-Дону.
Обновлено в 00:24
Авто

Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей

Обновлено 19 мая в 04:39
Происшествия

В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом

В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Кино

Финал «Игры престолов» посмотрело рекордное количество зрителей

Обновлено в 01:47
Общество

Глава Минтера Забайкалья Паздников стал вице-премьером правительства

Глава Министерства территориального развития Забайкалья Виктор Паздников назначен исполняющим обязанности заместителя председателя регионального правительства, соответствующее распоряжение пописал 21 мая руководитель региона Александр Осипов, сообщили "МК в Чите" в пресс-службе главы региона.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Томская область: крупный пожар на пилораме тушили 17 часов

Томским пожарным потребовалось 17 часов, чтобы ликвидировать крупное возгорание на территории лесоперерабатывающей организации в поселке 2-м ЛПК.
Обновлено вчера в 23:23
Здоровье

Каких врачей не хватает в России, показал опрос

По данным опроса Общероссийского народного фронта (ОНФ), большинство россиян россиян (89%) чувствуют нехватку медработников, передает RT.
Обновлено в 01:23
Политика

РБК: Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень

С началом 2019 года чиновники стали получать ту же зарплату, что получали до «антикризисного» решения, рассказали собеседники издания.
Обновлено в 02:50
Экономика

Венесуэла собирается отказаться от Visa, Mastercard и Maestro

Отмечается, что Венесуэла собирается отказаться от Visa, Mastercard и Maestro: операции по дебетовым картам этих систем будут прекращены с 30 ноября, а по кредитным — с 30 января.
Обновлено в 01:16
Здоровье

Во Франции расплодились комары-переносчики трех лихорадок

Число комаров, которые переносят лихорадки Зика, Чикунгунья и денге выросло во Франции, сообщили в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 01:06
Политика

В Абхазии оппозиция блокирует посты ДПС на республиканской трассе

Обновлено в 02:24
Культура

Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер»

Журналистка и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак получила новую работу: она назначена генеральным продюсером телеканала «Супер».
Обновлено вчера в 19:53
Политика

Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке

Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 15:55
Общество

Здание Госдумы могут признать аварийным

Обновлено в 00:32
Армия и оружие

В Минобороны рассказали, чем кормят солдат

Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в российской армии.
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес

Алена Апина осталась без любимой работы на радио

Алена Апина опубликовала в соцсети Instagram фотографию и рассказала поклонникам, что осталась без любимой работы на радио.
Обновлено вчера в 12:19
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

В Уфе психотерапевта осудили за изнасилование 16-летней пациентки

В Уфе 54-летнего психотерапевта осудили на девять лет колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней.
Обновлено в 02:06
Общество

Британский рабочий доказал свое родство с умершим аристократом и разбогател

31-летний британский рабочий Джордан Эдлард-Роджерс унаследовал усадьбу стоимостью £50 млн (4,1 млрд рублей), доказав, что он тайный сын умершего лорда Чарльза Роджерса.
Обновлено в 02:08
Транспорт

В России планируют начать мониторить дороги с помощью дронов

В России в 2021 году планируется введение системы мониторинга состояния дорог в режиме реального времени.
Обновлено вчера в 20:49
Политика

Депутат Госдумы назвал акции протеста в Екатеринбурге «проплаченными»

Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге используется для расшатывания ситуации в РФ, акции протеста были спровоцированы и проплачены, считает глава комитета ГД по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.
Обновлено в 02:13
Политика

Bloomberg: За пять лет президентства Порошенко обеднел на 40%

Бывший президент Украины Пётр Порошенко за пять лет работы на посту главы государства перестал быть миллиардером и обеднел на 40%, сообщает 20 мая агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 15:52
Транспорт

В Кольцово открылся капсульный отель

В общей зоне терминала В аэропорта «Кольцово» открылся капсульный отель. В объекте 14 капсул размером 2 на 1,6 метров.
Обновлено в 01:35
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