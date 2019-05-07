Футбол
«Кельн» спустя год вернулся в БундеслигуГазета.Ru 20:16
За два тура до конца соревнований "Кельн" опережает "Падерборн 07" на восемь очков. Команда попадает в Бундеслигу уже шестой раз с 2000 года – это рекорд среди главных европейских чемпионатов по количеству повышений в классе. На второе место подвинули французский "Мец".
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Обновлено в 22:34
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Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
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Обновлено в 19:12
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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского коллеги Семена Семенченко «обезлюдить Донбасс».
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При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек
Обновлено в 13:55
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Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии
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