Футбол
«Кельн» спустя год вернулся в БундеслигуГазета.Ru вчера в 20:16
За два тура до конца соревнований "Кельн" опережает "Падерборн 07" на восемь очков. Команда попадает в Бундеслигу уже шестой раз с 2000 года – это рекорд среди главных европейских чемпионатов по количеству повышений в классе. На второе место подвинули французский "Мец".
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«Кельн» установил рекорд по количеству повышений в классе в элитный дивизион с 2000 года
Sport24.ruвчера в 19:19
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
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