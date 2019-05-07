Футбол

«Кельн» спустя год вернулся в БундеслигуГазета.Ru вчера в 20:16

За два тура до конца соревнований "Кельн" опережает "Падерборн 07" на восемь очков. Команда попадает в Бундеслигу уже шестой раз с 2000 года – это рекорд среди главных европейских чемпионатов по количеству повышений в классе. На второе место подвинули французский "Мец".
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«Кельн» вернулся в Бундеслигу

ProstoProSport01:55

«Кельн» спустя год вернулся в Бундеслигу

Газета.Ruвчера в 20:16

«Кельн» вернулся в бундеслигу спустя год

Sports.ruвчера в 17:55

«Кельн» стал рекордсменом 21-го века по количеству повышений в элитный дивизион

Матч ТВвчера в 19:35

«Кельн» установил рекорд по количеству повышений в классе в элитный дивизион с 2000 года

Sport24.ruвчера в 19:19

«Кельн» вернулся в элитный дивизион чемпионата Германии

РИА Новостивчера в 16:40

«Кёльн» спустя год вернулся в Бундеслигу

Чемпионатвчера в 19:39
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Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
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Роскачество назвало лучшие бренды акустических систем

Роскачество провело исследование акустических систем.
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Авто

Выпуск кроссовера Haval H2 может быть налажен в России

По информации зарубежных СМИ, компания намерена запустить производство модели Haval H2 в России уже в 2020 году.
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Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией

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Никита Михалков подверг критике сюжеты телевизионных шоу

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В Стамбуле прошли протесты из-за отмены итогов выборов мэра

Жители некоторых районов Стамбула устроили «кастрюльный протест» в связи с решением ЦИКа отменить итоги выборов мэра, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, сообщает «РИА Новости».
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В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
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По окончании сезона 2018/19 года международный союз конькобежцев выпустил обновлённый рейтинг фигуристов.
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Лавров заявил о прогрессе на переговорах с Помпео

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Число госпитализированных после ЧП в Шереметьево возросло до 10

Врачи госпитализировали еще одну пострадавшую в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
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«Мстители: Финал» стали вторым самым кассовым фильмом в истории

По итогам двухнедельного мирового проката четвёртая часть «Мстителей» собрала 2,189 миллиарда долларов.
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В Мурманской области разбился легкомоторный самолет

В Мурманской области разбился частный двухмоторный самолёт.
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