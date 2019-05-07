«Кельн» спустя год вернулся в БундеслигуГазета.Ru вчера в 20:16

За два тура до конца соревнований "Кельн" опережает "Падерборн 07" на восемь очков. Команда попадает в Бундеслигу уже шестой раз с 2000 года – это рекорд среди главных европейских чемпионатов по количеству повышений в классе. На второе место подвинули французский "Мец".

«Кельн» спустя год вернулся в Бундеслигу

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