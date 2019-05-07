Футбол

«Кельн» спустя год вернулся в БундеслигуГазета.Ru 20:16

Команда попадает в Бундеслигу уже шестой раз с 2000 года – это рекорд среди главных европейских чемпионатов по количеству повышений в классе. На второе место подвинули французский "Мец". "Кельн" был основан в 1948 году.
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«Кельн» спустя год вернулся в Бундеслигу

Газета.Ru20:16

«Кёльн» спустя год вернулся в Бундеслигу

Чемпионат19:39

«Кельн» вернулся в бундеслигу спустя год

Sports.ru17:55

«Кельн» стал рекордсменом 21-го века по количеству повышений в элитный дивизион

Sportbox.RU19:35

«Кельн» установил рекорд по количеству повышений в классе в элитный дивизион с 2000 года

Sport24.ru19:19

«Кельн» стал рекордсменом 21-го века по количеству повышений в элитный дивизион

Матч ТВ19:35
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Происшествия

«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя

Информация о потере связи с самолетом компании «Аэрофлот», вылетевшим из Симферополя в Москву, не соответствует действительности, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.
Обновлено в 11:24
Политика

Минфин США отказал Конгрессу в доступе к налоговым декларациям Трампа

Министерство финансов США не будет предоставлять Конгрессу налоговые декларации президента Дональда Трампа, заявил глава ведомства Стивен Мнучин.
Обновлено в 19:54
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено в 16:30
Происшествия

Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следствием рассматриваются различные версии происшедшего в Шереметьево, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность самого воздушного судна и даже неблагоприятные метеоусловия.
Обновлено в 16:23
Армия и оружие

Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе

Обновлено в 09:46
Происшествия

В Москве человек погиб при столкновении трех автомобилей

Обновлено в 15:57
Общество

Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину

Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.
Обновлено в 15:08
Происшествия

В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 00:40
Общество

Литий – лекарство от депрессии или вред

Литий широко применяется в психиатрии — как лекарство для пациентов с биполярным расстройством.
Обновлено в 17:00
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Политика

Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок

Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 11:35
Здоровье

В России больше ВИЧ-инфицированных начнут получать бесплатную терапию

Антиретровирусную терапию бесплатно получают лишь те пациенты, у кого сильно нарушена работа иммунной системы и велик риск возникновения СПИДа.
Обновлено в 18:27
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Экономика

Morgan Stanley сворачивает деятельность в России

"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Происшествия

В Шереметьево прокомментировали неэтичное видео во время ЧП с SSJ-100

Обновлено в 16:49
Футбол

Хавбек «Милана» отказался выйти на замену и оскорбил Гаттузо, пишут СМИ

Футболист "Милана" Тьемуэ Бакайоко отказался выйти на замену и оскорбил главного тренера команды Дженнаро Гаттузо во время матча 35-го тура чемпионата Италии против "Болоньи", сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 18:00
Экономика

Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублей

Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом).
Обновлено в 19:47
Общество

Вступили в силу правила идентификации пользователей мессенджеров

В воскресенье в силу вступило постановление правительства, обязывающее владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 04:29
Кино

Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре

Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Происшествия

В Москве частично перекрыли Лефортовский тоннель из-за ДТП

«В связи с ДТП перекрыт Лефортовский тоннель (внешняя сторона)», — говорится в сообщении.
Обновлено в 19:12
Политика

Депутат Верховной Рады отдохнул с женой в Крыму

Обновлено в 08:33
Единоборства

Макгрегор назвал крысами Нурмагомедова и других дагестанских бойцов

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор резко высказался о том, что на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в ОАЭ будут выступать шесть представителей Дагестана.
Обновлено в 20:29
Происшествия

В Москве проверяют около 40 объектов после сообщений о минировании

Около 40 объектов с массовым пребыванием людей проверяют в Москве правоохранители после анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:13
Политика

Россия отказалась участвовать в слушаниях по делу украинских моряков

Россия не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие

Армия Сирии нанесла удары по позициям боевиков рядом с Алеппо

Обновлено в 19:29
Религия

Радоница: чему радуются православные в день поминовения усопших

Чему же радуются на Радоницу, мы выясним чуть позже, сначала о том, как правильно провести этот второй вторник после Пасхи, посвященный поминовению усопших.
Обновлено в 16:47
Общество

В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков

Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Здоровье

Акция «Добро в село» прошла в Альметьевском районе

В рамках акции в селах Альметьевского мунципального района проводятся субботники, школы пациента для людей разного возраста, образовательные лектории на разные темы, в том числе о первостепенной значимости диспансеризации взрослого населения.
Обновлено в 09:39
Политика

«Укртранснафта» согласилась возобновить транзит чистой нефти из РФ

Украинская компания «Укртранснафта» заявила о готовности возобновить транзит чистой российской нефти в ЕС по трубопроводу «Дружба», так как топливо начало поступать с белорусской станции «Мозырь» в направлении Украины.
Обновлено в 11:31
Технологии

Интернет-холдинг «Е-генератор» утвердил стратегию и руководство СМИ2

Руководителем новостного агрегатора «СМИ2» назначен Юрий Белоусов — основатель СМИ2 и глава холдинга «Е-генератор», в состав которого входят, помимо СМИ2, социальная сеть МирТесен и платформа influencer-маркетинга LabelUp.
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