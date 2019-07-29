Футбол

«Кельн» приобрел полузащитника «Монпелье»Спорт-Экспресс 11:37

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"Кельн" купил полузащитника "Монпелье" Эллиеса Шкири. Клуб заключил с 24-летним игроком сборной Туниса контракт на 4 года, сообщает L'Equipe. В прошлом сезоне Шкири провел в чемпионате Франции 37 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.
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