Футбол
Кьеллини, скорее всего, пропустит и ответный матч с «Аяксом»Чемпионат 11:20
Напомним, что Кьеллини пропустил и первый матч с "Аяксом" в Амстердаме, который завершился вничью со счётом 1:1. Матч "Ювентус" — "Аякс" пройдёт в Турине на стадионе "Альянц".
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 18:19, Ашберн
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