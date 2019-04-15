Кьеллини, скорее всего, пропустит и ответный матч с «Аяксом»Чемпионат 11:20

Напомним, что Кьеллини пропустил и первый матч с "Аяксом" в Амстердаме, который завершился вничью со счётом 1:1. Матч "Ювентус" — "Аякс" пройдёт в Турине на стадионе "Альянц".

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