Футбол

Кьеллини, скорее всего, пропустит и ответный матч с «Аяксом»Чемпионат 11:20

Напомним, что Кьеллини пропустил и первый матч с "Аяксом" в Амстердаме, который завершился вничью со счётом 1:1. Матч "Ювентус" — "Аякс" пройдёт в Турине на стадионе "Альянц".
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Заявка «Ювентуса» на матч с «Аяксом»: Манджукич и Кьеллини точно не сыграют

Советский спорт13:46

Кьеллини пропустит матч с «Аяксом»

Soccer.ru11:14

Аллегри: Манджукич не сыграет с «Аяксом»

Чемпионат13:42

Манджукич и Кьеллини не помогут «Ювентусу» в ответном матче с «Аяксом»

Sport24.ru13:33

Источник: Кьеллини пропустит матч с «Аяксом»

Спорт-Экспресс11:01

Кьеллини и Манджукич остались вне заявки «Ювентуса» на ответный матч с «Аяксом»

Матч ТВ13:55

Кьеллини, скорее всего, пропустит ответный матч с «Аяксом»

Sports.ru10:38
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 18:19, Ашберн
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