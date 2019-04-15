Футбол

Кьеллини, скорее всего, пропустит и ответный матч с «Аяксом»Чемпионат 11:20

Напомним, что Кьеллини пропустил и первый матч с "Аяксом" в Амстердаме, который завершился вничью со счётом 1:1. Матч "Ювентус" — "Аякс" пройдёт в Турине на стадионе "Альянц".
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Заявка «Ювентуса» на матч с «Аяксом»: Манджукич и Кьеллини точно не сыграют

Советский спорт13:46

Источник: Кьеллини пропустит матч с «Аяксом»

Спорт-Экспресс11:01

Аллегри: Манджукич не сыграет с «Аяксом»

Чемпионат13:42

Манджукич и Кьеллини не помогут «Ювентусу» в ответном матче с «Аяксом»

Sport24.ru13:33

Кьеллини и Манджукич остались вне заявки «Ювентуса» на ответный матч с «Аяксом»

Матч ТВ13:55

Кьеллини пропустит матч с «Аяксом»

Soccer.ru11:14

Кьеллини, скорее всего, пропустит ответный матч с «Аяксом»

Sports.ru10:38
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Экономика

Доходы главы Камчатки за год снизились до 8,6 млн рублей

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин за 2018 год заработал 8 млн 590 тыс. 949 рублей, что на 900,5 тыс. рублей меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 19:20
Футбол

«Аталанта» и «Эмполи» не выявили победителя

«Аталанта» сыграла вничью с «Эмполи» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 16:31
Экономика

Ольга Добровольская: Мы предлагаем бизнес-клиентам собственную digital-экосистему

Появились новые клиенты, и мы с ними работаем.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Появилось видео пожара внутри собора Парижской Богоматери

Агентство Line Press в своем аккаунте в Twitter разместило видеоролик, на котором видно, что происходит внутри собора Парижской Богоматери во время пожара.
Обновлено в 18:02
Наука

В Марианском желобе найдены бактерии, питающиеся нефтью

Международная команда ученых из Великобритании, России и Китая изучала образцы микробной популяции, взятой из самой глубокой части Мирового океана, и выявила новую группу бактерий, разлагающих углеводороды.
Обновлено 12 апреля в 17:00
Происшествия

Полыхающему Собору Парижской Богоматери грозит обрушение

Огонь, вспыхнувший в понедельник вечером в Соборе Парижской Богоматери, перекинулся на несущие конструкции здания.
Обновлено в 14:51
Происшествия

Мэр Парижа: алтарь и алтарный крест Нотр-Дама сохранились при пожаре

Обновлено в 19:29
Общество

В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц

Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Происшествия

Названы примерные сроки восстановления собора Парижской Богоматери

Обновлено в 16:18
Политика

Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи

Обновлено в 18:08
Политика

Посол Франции возмутилась из-за слов украинского ведущего о Нотр-Даме

Обновлено в 18:56
Музыка

«Запрещенный» в СССР клип Пугачевой набрал более миллиона просмотров

Более миллиона просмотров за сутки набрал клип Аллы Пугачевой «Айсберг», который был запрещен в СССР.
Обновлено в 19:02
Экономика

Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе

Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе

«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 09:18
Музыка

Верка Сердючка поедет на «Евровидение»

Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступит на «Евровидении», которое пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
Обновлено в 12:32
Общество

В Петербурге открыли памятник Николаю Гумилеву

Обновлено в 15:38
Шоу-бизнес

Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Обновлено в 15:08
Музыка

Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова

К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено в 08:01
Политика

На Украине могут возбудить дело против Зеленского

В Национальное антикоррупционное бюро Украины передали постановление Соломенского суда Киева, обязывающее возбудить дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:07
Политика

Россия может выплатить долг Совету Европы

На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Спорт

Тайгер Вудс получит Президентскую медаль Свободы

Обновлено в 16:05
Энергетика

Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию

Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию.
Обновлено в 16:45
Экономика

Сахалинская область потратит на борьбу с бедностью три млрд рублей

В этом году власти Сахалинской области предусмотрели в региональном бюджете три млрд рублей для борьбы с бедностью.
Обновлено в 19:40
Наука

В Севастополе нашли тайный подземный ход под бастионом

В Севастополе под бастионом обнаружили неизвестный тайный ход.
Обновлено в 15:42
Политика

Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатов на «Олимпийском»

Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты на киевском стадионе «Олимпийский» 19 апреля с 16.00 до 18.00, помимо теледебатов, сообщил представитель штаба участника второго тура президентских выборов Олег Медведев.
Обновлено в 13:52
Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Авто

Купеобразный кроссовер Volkswagen Teramont стал серийным

На автосалоне в Шанхае состоялась премьера купеобразного кроссовера Volkswagen Teramont X. От прошлогоднего концепта Atlas Cross Sport и обычного «Терамонта» новинка отличается измененным дизайном экстерьера и оформлением салона.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие

Израиль в Сирии впервые применил убийцу «Панцирей»

Истребитель Военно-воздушных сил Израиля F-16 Fighting Falcon в ходе последнего авиаудара по позициям в Сирии мог впервые задействовать новейшую аэробаллистическую ракету Rampage, пишет в Twitter военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей.
Обновлено в 17:15
Шоу-бизнес

Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына

Обновлено в 07:38
Общество

Собянин пригласил москвичей на «Библионочь» 20 апреля

Обновлено в 17:56
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Итальянский футболист, защитник и капитан клуба «Ювентус» и сборной Италии. Входит в десятку лидеров по количеству матчей за сборную Италии.
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Нидерландский профессиональный футбольный клуб из Амстердама. Основан 18 марта 1900 года. Домашний стадион клуба, «Йохан Кройф Арена», был открыт в 1996 году и является крупнейшим после Олимпийского футбольным стадионом в Нидерландах, вмещающим более 52 тысяч болельщиков.
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