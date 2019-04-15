Футбол

Кьеллини, скорее всего, пропустит и ответный матч с «Аяксом»Чемпионат вчера в 11:20

Напомним, что Кьеллини пропустил и первый матч с "Аяксом" в Амстердаме, который завершился вничью со счётом 1:1. Матч "Ювентус" — "Аякс" пройдёт в Турине на стадионе "Альянц".
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Заявка «Ювентуса» на матч с «Аяксом»: Манджукич и Кьеллини точно не сыграют

Советский спортвчера в 13:46

Нападающий «Ювентуса» Манджукич не сыграет в ответном матче против «Аякса»

РИА Новостивчера в 14:19

Кьеллини пропустит матч с «Аяксом»

Soccer.ruвчера в 11:14

Аллегри: Манджукич не сыграет с «Аяксом»

Чемпионатвчера в 13:42

Манджукич и Кьеллини не помогут «Ювентусу» в ответном матче с «Аяксом»

Sport24.ruвчера в 13:33

Источник: Кьеллини пропустит матч с «Аяксом»

Спорт-Экспрессвчера в 11:01

Кьеллини и Манджукич остались вне заявки «Ювентуса» на ответный матч с «Аяксом»

Матч ТВвчера в 13:55
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Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
Обновлено в 00:02
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«Ъ»: Путин одобрил ВСМ Москва-Петербург

Обновлено в 03:48
Происшествия

Полицейские и пожарный пострадали при пожаре в Нотр-Даме

Обновлено в 04:46
Общество

Уровень одобрения Сталина в России побил исторический рекорд

Россияне в опросе "Левада-Центра" рассказали об отношении к личности Сталина в истории, пишет РБК со ссылкой на исследование.
Обновлено в 03:44
Политика

Госдума приняла закон о суверенном Рунете

Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Авто

Новый Kia Cerato начали выпускать на «Автоторе» по полному циклу

Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство седана KIA Cerato третьего поколения по методу полного цикла (CKD): со сваркой, окраской и сборкой кузова.
Обновлено вчера в 11:28
Шоу-бизнес

Ради роли в новом фильме Анна Семенович перекрасилась в шатенку

Исполнительница ради роли в новом фильме сменила образ блондинки, став шатенкой.
Обновлено в 00:22
Политика

Украинский телеведущий оправдался за шутку про Нотр-Дам и Зеленского

Политолог и ведущий телеканала "Прямой" Тарас Березовец удалил пост, в котором он связал пожар в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 04:15
Культура

Максим Галкин сравнил пожар в Нотр-дам де Пари с трагедией 11 сентября

Известный российский шоумен Максим Галкин сравнил пожар в Нотр-Дам де Пари с трагедией 11 сентября.
Обновлено в 04:26
Политика

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Футбол

Эмери: «„Арсенал“ сыграл не совсем так, как бы мне того хотелось»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Уотфордом».
Обновлено вчера в 17:46
Общество

«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено вчера в 02:04
Происшествия

Возбуждено дело после гибели двух детей при пожаре в Серпухове

Уголовное дело после гибели двух мальчиков пяти и семи лет при пожаре в подмосковном Серпухове возбудили следственные органы.
Обновлено в 04:08
Происшествия

В Рязанской области в результате ДТП погибли 2 человека

Обновлено в 03:39
Общество

В Лондоне полиция задержала 52 активиста экологических протестов

Полиция в Лондоне задержала 52 экологических активиста за участие в акции протеста в центре города.
Обновлено вчера в 23:35
Здоровье

Модель «бережливой поликлиники» разработают до конца года

В феврале выступая с посланием Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин поручил кабмину уже в 2019 году утвердить высокие стандарты "бережливых поликлиник".
Обновлено в 04:16
Общество

200 млн евро на Нотр-Дам и еще семь фактов о Бернаре Арно

Недавно Бернар Арно занял третью строчку в рейтинге самых богатых людей в мире.
Обновлено в 04:30
Футбол

«Зенит» огорчен пожаром в соборе Парижской Богоматери

Ранее издание Nation News сообщало о том, что в Париже загорелся собор Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:37
Политика

Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО

Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено вчера в 08:34
Политика

В Госдуме назвали бредом введение платных перекрестков

Предлагается ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы.
Обновлено в 01:47
Происшествия

В России предложили помочь в восстановлении Нотр-Дам де Пари

Кононов сообщил, что «мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари», передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:29
Армия и оружие

В Турции не исключили внесения корректив в параметры С-400

Обновлено в 04:12
Происшествия

В Китае задержали бросавшего монеты в двигатель самолета мужчину

В Китае на несколько часов задержали рейс Хух-Хото — Чифэн авиакомпании Tianjin Airlines из-за того, что один из пассажиров бросал монеты в двигатель самолета, говорится в заявлении перевозчика.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес

Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери

Обновлено вчера в 20:27
Общество

Россельхознадзор попросил ФНС проверить белорусских посредников

Россельхознадзор попросит Федеральную налоговую службу (ФНС) проверить 36 белорусских компаний-посредников, нелегально поставляющих продукцию в Россию под видом перевозки в Казахстан и Киргизию.
Обновлено в 03:23
Наука

Российские археологи нашли в Египте мумию на матрасе

Археологи Центра египтологических исследований РАН нашли в некрополе Фаюмского оазиса захоронение возрастом несколько тысяч лет, интересное сочетанием элементов двух разных погребальных обрядов – древнеегипетских и римских.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия

Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске

Обновлено в 02:13
Здоровье

В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну

Обновлено вчера в 01:42
Происшествия

В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц

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Украинский суд отменил розыск и арест Шария

Шевченковский районный суд Киева отменил розыск и заочный арест видеоблогера Анатолия Шария и вернул его дело на дополнительное расследование в прокуратуру.
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