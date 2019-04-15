Футбол
Кьеллини, скорее всего, пропустит и ответный матч с «Аяксом»Чемпионат вчера в 11:20
Напомним, что Кьеллини пропустил и первый матч с "Аяксом" в Амстердаме, который завершился вничью со счётом 1:1. Матч "Ювентус" — "Аякс" пройдёт в Турине на стадионе "Альянц".
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Заявка «Ювентуса» на матч с «Аяксом»: Манджукич и Кьеллини точно не сыграют
Советский спортвчера в 13:46
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 04:58, Ашберн
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«Ъ»: Путин одобрил ВСМ Москва-Петербург
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Уровень одобрения Сталина в России побил исторический рекорд
Россияне в опросе "Левада-Центра" рассказали об отношении к личности Сталина в истории, пишет РБК со ссылкой на исследование.
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Авто
Новый Kia Cerato начали выпускать на «Автоторе» по полному циклу
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Украинский телеведущий оправдался за шутку про Нотр-Дам и Зеленского
Политолог и ведущий телеканала "Прямой" Тарас Березовец удалил пост, в котором он связал пожар в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.
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Культура
Максим Галкин сравнил пожар в Нотр-дам де Пари с трагедией 11 сентября
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Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Футбол
Эмери: «„Арсенал“ сыграл не совсем так, как бы мне того хотелось»
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Уотфордом».
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«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено вчера в 02:04
Происшествия
Возбуждено дело после гибели двух детей при пожаре в Серпухове
Уголовное дело после гибели двух мальчиков пяти и семи лет при пожаре в подмосковном Серпухове возбудили следственные органы.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Рязанской области в результате ДТП погибли 2 человека
Обновлено в 03:39
Общество
В Лондоне полиция задержала 52 активиста экологических протестов
Полиция в Лондоне задержала 52 экологических активиста за участие в акции протеста в центре города.
Обновлено вчера в 23:35
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Модель «бережливой поликлиники» разработают до конца года
В феврале выступая с посланием Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин поручил кабмину уже в 2019 году утвердить высокие стандарты "бережливых поликлиник".
Обновлено в 04:16
Общество
200 млн евро на Нотр-Дам и еще семь фактов о Бернаре Арно
Недавно Бернар Арно занял третью строчку в рейтинге самых богатых людей в мире.
Обновлено в 04:30
Футбол
«Зенит» огорчен пожаром в соборе Парижской Богоматери
Ранее издание Nation News сообщало о том, что в Париже загорелся собор Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:37
Политика
Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО
Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено вчера в 08:34
Политика
В Госдуме назвали бредом введение платных перекрестков
Предлагается ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы.
Обновлено в 01:47
Происшествия
В России предложили помочь в восстановлении Нотр-Дам де Пари
Кононов сообщил, что «мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари», передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Китае задержали бросавшего монеты в двигатель самолета мужчину
В Китае на несколько часов задержали рейс Хух-Хото — Чифэн авиакомпании Tianjin Airlines из-за того, что один из пассажиров бросал монеты в двигатель самолета, говорится в заявлении перевозчика.
Обновлено в 03:56
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Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 20:27
Общество
Россельхознадзор попросил ФНС проверить белорусских посредников
Россельхознадзор попросит Федеральную налоговую службу (ФНС) проверить 36 белорусских компаний-посредников, нелегально поставляющих продукцию в Россию под видом перевозки в Казахстан и Киргизию.
Обновлено в 03:23
Наука
Российские археологи нашли в Египте мумию на матрасе
Археологи Центра египтологических исследований РАН нашли в некрополе Фаюмского оазиса захоронение возрастом несколько тысяч лет, интересное сочетанием элементов двух разных погребальных обрядов – древнеегипетских и римских.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске
Обновлено в 02:13
Здоровье
В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну
Обновлено вчера в 01:42
Происшествия
В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц
Обновлено в 03:45
Политика
Украинский суд отменил розыск и арест Шария
Шевченковский районный суд Киева отменил розыск и заочный арест видеоблогера Анатолия Шария и вернул его дело на дополнительное расследование в прокуратуру.
Обновлено в 04:14