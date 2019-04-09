Футбол

Кьеллини рискует пропустить матч с «Аяксом» из-за травмыЧемпионат вчера в 22:08

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рискует пропустить первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом», сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации издания, накануне он получил травму икроножной мышцы в конце тренировочного занятия.
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