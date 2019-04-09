Футбол
Кьеллини рискует пропустить матч с «Аяксом» из-за травмыЧемпионат вчера в 22:08
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рискует пропустить первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом», сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации издания, накануне он получил травму икроножной мышцы в конце тренировочного занятия.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
Энергетика
Нефтяники указали на риск аварий из-за запрета отработанных труб
В обращении нефтяники указали на возросшие риски аварий и разливов нефти, связанные с долгими административными процедурами, сопровождающими замену труб.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Суд признал бывшего мэра Владивостока Пушкарева виновным в коррупции
Тверской суд Москвы признал бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева виновным по делу о коррупции.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
Минобороны разработало подворотнички с защитой от комаров
В Минобороны РФ разработана модель подворотничка, которая может повысить боеспособность вооруженных сил.
Обновлено в 03:59
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Происшествия
Суд изъял имущество Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:15
Хоккей
Форвард «Питтсбурга» шокирован результативностью Кучерова в НХЛ
Форвард "Тампы" установил новый рекорд по результативности в одной "регулярке" среди российских хоккеистов, улучшив достижение другого знаменитого представителя России в НХЛ Александра Могильного.
Обновлено в 02:17
Политика
Путин отметил развитие отношений России и Финляндии
Президент России Владимир Путин на встрече с финским коллегой Саули Ниинистё на полях Арктического форума отметил развитие двусторонних отношений между странами, что сказывается и на товарообороте.
Обновлено в 06:27
Футбол
«Думали, я раздвину ноги»: украинский футболист отказал клубу из Москвы
Озвучили сумму и думали, что я раздвину ножки и рвану.
Обновлено в 04:57
Гаджеты
ФСБ и операторы связи выступили против технологии eSim
Федеральная служба безопасности и операторы связи "МТС", "Мегафон" и "ВымпелКом" заявили, что выступают против внедрения технологии eSim.
Обновлено вчера в 05:38
Кино
Поклонники проводили Данелию в последний путь овациями
Поклонники и коллеги советского режиссёра Георгия Данелии проводили деятеля культуры в последний путь овациями.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено вчера в 21:53
Гаджеты
Компания Samsung закрыла линейку смартфонов Galaxy J
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Порошенко рассказал о ракетах дальностью 1000 километров
Глава Украины Петр Порошенко объявил о создании новой крылатой ракеты, радиус поражения которой составляет более тысячи километров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:56
Политика
Песков удивился решению ЕСПЧ по Навальному
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков удивился решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который обязал Россию выплатить блогеру Алексею Навальному €20 тыс. в качестве моральной компенсации за домашний арест по делу «Ив Роше».
Обновлено в 06:49
Экономика
Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум
ФНС уже не в первый раз фиксирует рекордное сокращение числа однодневок — летом 2018 года их доля упала до исторического минимума 7,3% от общего числа всех компаний, о чем впоследствии глава службы Михаил Мишустин докладывал президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 05:00
Здоровье
Россиянину удалили из сердца иголку, с которой он прожил неделю
Хирурги извлекли из сердца российского военнослужащего швейную иголку, с которой он прожил неделю.
Обновлено в 05:34
Политика
Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Более 13 тыс. человек примут участие в параде Победы
Обновлено в 06:29
Политика
Лукин отозвал законопроект, ограничивающий съемку на выборах
Член Совета Федерации Владимир Лукин, в начале апреля внесший на рассмотрение в Государственную думу законопроект, ограничивающий фото- и видеосъемку на выборах, отозвал свою инициативу.
Обновлено в 04:34
Гаджеты
Трехлетний ребенок заблокировал iPad на полвека
Американский журналист Эван Оснос пишет в Twitter, что его iPad заблокировало на более чем 48 лет после того, как устройство попало в руки трехлетнего ребенка.
Обновлено вчера в 10:53
Финансы
Мигранты всего мира перевели рекордное количество денежных средств
До рекордного уровня вырос объем переведенных денежных средств мигрантами всего мира в 2018 году, следует из опубликованного 8 апреля доклада Всемирного банка.
Обновлено в 04:10
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана начались в Кремле
Обновлено вчера в 07:22
Политика
Глава ДНР назвал целью Донбасса «полноправное членство» в России
Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал главной целью Донбасса «возвращение на Родину полноправным членом».
Обновлено в 05:31
Политика
Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу
Обновлено вчера в 19:20
Политика
Генпрокуратура поддержала отмену клеток и «аквариумов» в судах
В Генпрокуратуре поддерживают инициативу по отмене клеток и "аквариумов" в судах.
Обновлено в 06:05
Политика
Сердюков раскритиковал авиапром за «сумасшедшие издержки»
«Тратим безумные деньги для импортозамещения, а замещаем продукцию, которая разрабатывалась 50, а то и больше лет назад, даже не понимая, что нам нужно сохранить каким-то образом текущее производство и поддержание той техники, которая у нас есть», — сказал Сердюков.
Обновлено в 01:00