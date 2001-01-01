Футбол
Кьеллини рискует пропустить матч с «Аяксом» из-за травмыЧемпионат 22:08
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рискует пропустить первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом», сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации издания, накануне он получил травму икроножной мышцы в конце тренировочного занятия.
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«Будем жить в палатках на Площади 1905 года»: жители Цыганского поселка — о будущем сносе домов
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Происшествия
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Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
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Армия и оружие
В ДНР уличили ВСУ в попытках скрыть награбленное в Донбассе от ОБСЕ
Бойцы ВСУ скрывают от ОБСЕ и вывозят бесчисленное количество награбленного в Донбассе гражданского имущества.
Обновлено в 21:37
Общество
Режиссера Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста
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Армия и оружие
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«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам
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Выход России из Совета Европы назвали потрясением для Европы
Выход России из Совета Европы может стать потрясением для Европы, сообщил глава организации Турбьерн Ягланд.
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