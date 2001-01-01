Футбол

Кьеллини рискует пропустить матч с «Аяксом» из-за травмыЧемпионат 22:08

Аякс — Ювентус
10 апреля
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Амстердам Арена»
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рискует пропустить первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом», сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации издания, накануне он получил травму икроножной мышцы в конце тренировочного занятия.
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Кьеллини рискует пропустить матч с «Аяксом» в Лиге чемпионов

Матч ТВ22:19

Кьеллини рискует пропустить матч с «Аяксом» из-за травмы

Чемпионат22:08

СМИ: Кьеллини может пропустить матч с «Аяксом»

Спорт-Экспресс19:59

Кьеллини рискует пропустить игру с «Аяксом» из-за травмы

Soccer.ru20:47
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