Футбол
Кьеллини рискует пропустить матч с «Аяксом» из-за травмыЧемпионат вчера в 22:08
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рискует пропустить первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом», сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации издания, накануне он получил травму икроножной мышцы в конце тренировочного занятия.
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Культура
НТВ запустил автомобильное шоу для международной продажи
Российский канал НТВ и израильский Keshet запускают совместное шоу талантов Drive Master, сообщили компании.
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено вчера в 13:57
Общество
Звезда «Тайн Смолвиля» призналась в организации секс-секты
Обновлено в 03:21
Политика
Путин разрешил выдавать россиянам генетические паспорта
С 2025 года россиянам начнут выдавать генетические паспорта.
Обновлено в 03:36
Экономика
Число мигрантов в России достигло исторического минимума
Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
Политика
ООН признала шельф Арктики территорией России
ООН признала часть арктического шельфа территорией России, соответствующее решение приняла подкомиссия международной организации, сообщил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Обновлено вчера в 16:35
Политика
В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35
Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
Индия подтвердила закупку у России более 400 танков Т-90МС
Индийские власти подтвердили намерение приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму $1,93 млрд.
Обновлено в 02:32
Политика
Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу
С января этого года в Венесуэле сохраняется двоевластие: часть граждан поддерживает спикера парламента Хуана Гуаидо, объявившего себя временным президентом страны.
Обновлено вчера в 19:20
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 08:59
Общество
Россияне стали меньше разводиться
По данным аналитиков, с 2017 по 2018 год число зарегистрированных разводов сократилось на 589 тысяч.
Обновлено в 02:04
Экономика
МТС задумалась о покупке онлайн-кинотеатра ivi
ПАО "МТС" ведет переговоры о покупке онлайн-кинотеатра ivi.ru, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:41
Экономика
«Ъ» узнал о планах Демьяна Кудрявцева продать газету «Ведомости»
Медиаменеджер Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты "Ведомости" основателю инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу, сообщает во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на четыре источника.
Обновлено в 03:34
Общество
В Архангельске задержали участников бессрочной акции протеста
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия
Более 20 человек остались без крова из-за пожара под Владимиром
Из-за пожара без жилья остались 24 человека, в том числе восемь детей.
Обновлено вчера в 16:06
Авто
Компания Hyundai раскрыла внешность нового бюджетного кроссовера
Hyundai Venue станет глобальной моделью, но на российском рынке его ожидать не стоит.
Обновлено в 02:17
Авто
Range Rover Velar получил спецсерию BASE
Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).
Обновлено вчера в 09:19
Хоккей
«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 14:29
Шоу-бизнес
Алла Пугачева не приехала на организованный в ее честь концерт звезд
Алла Пугачева не приехала на недавний концерт звезд, организованный в честь прославленной артистки.
Обновлено в 01:00
Наука
Математики помогли определить автора эпоса «Беовульф»
Знаменитая англосаксонская поэма "Беовульф", дошедшая до нашего времени в виде единственной рукописи одиннадцатого века, является стилистически единой, то есть, ее, вероятнее всего, написал один человек, а не группа авторов, как считалось ранее.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Марат Башаров отписал бывшей жене квартиру
В марте союз Башарова и Шевырковой был расторгнут в Бабушкинском районном суде.
Обновлено вчера в 07:00
Политика
В Израиле проходят парламентские выборы
В Израиле открылись участки для голосования на досрочных парламентских выборах. В них принимает участие 39 партий и блоков.
Обновлено в 01:02
Армия и оружие
Генпрокуратура запретила заменять украинские двигатели самолета-амфибии Бе-200
Генпрокуратура предупредила Минпромторг о рисках замены у российского самолета-амфибии Бе-200 украинского двигателя на мотор с комплектующими из стран НАТО, из-за чего замену деталей отменили, рассказал генпрокурор Юрий Чайка.
Обновлено в 02:43
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что считает себя русскоязычным.
Обновлено вчера в 18:14
Общество
Снег с улиц Челябинска складировали на берегу озера
В Челябинске снег, вывезенный с улиц мегаполиса, складировали на берегу Первого озера.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников
Число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня
Обновлено в 03:17