Футбол
Кьеллини рискует пропустить игру с «Аяксом»Евро-футбол.ру 01:16
Защитник туринского "Ювентуса" Джорджо Кьеллини рискует пропустить первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса".
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Кино
Новый спин-офф «Ходячих мертвецов» расскажет о детях апокалипсиса
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Губернатор Одесской области отказался подчиниться Порошенко
Максим Степанов отказался уходить с поста губернатора Одесской области по приказу действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 10:35
Политика
Климкин возмущен позицией главы Совета Европы по России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
Обновлено вчера в 22:08
Наука
Определен ген, влияющий на развитие психических болезней
Обновлено в 01:38
Экономика
РАНХиГС: половина россиян не удовлетворены своими доходами
"Коммерсант" приводит данные Росстата, Центробанка и академии госслужбы о доходах и расходах россиян и их удовлетворенности от жизни.
Обновлено вчера в 20:37
Транспорт
Частные перевозчики отменяют льготу для пенсионеров из-за стресса
Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».
Обновлено вчера в 04:42
Политика
В штабе Порошенко подтвердили его дебаты с Зеленским 19 апреля
Президент Украины Петр Порошенко придет на дебаты с лидером первого тура выборов Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
Генпрокуратура заявила о нарушениях в летном отряде «Россия»
Инспекция показала и наличие нарушений «при подтверждении летной годности и продлении срока службы самолетов».
Обновлено в 02:06
Спорт
Алина Загитова с трёхчасовой задержкой прилетела в Россию из Японии
В аэропорту юную чемпионку мира ожидали самые преданные поклонники Чемпионка мира 2019 Алина Загитова вернулась из Японии в Россию.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
В Приамурье рассказали о состоянии девушки, на которую напал медведь
Накануне стало известно, что вечером 8 апреля на одной из баз отдыха женщина 1991 года рождения попыталась с рук покормить медведя, находящегося в металлической клетке, в результате чего получила травмы.
Обновлено в 02:21
Политика
Счетная палата заявила о недостаточной охране объектов наследия
В Счетной палате считают, что власти в регионах недостаточно контролируют сохранность федеральных объектов культурного наследия.
Обновлено в 02:19
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 08:59
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено вчера в 04:44
Наука
Компонент перца чили замедлил развитие рака легких
Обновлено вчера в 06:22
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать кроссовки для бега
Обновлено в 01:00
Происшествия
Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова
Экипаж ЯК-42Д авиакомпании Utair, летевшего из Саратова в Сургут, прекратил взлет из-за задымления в кабине самолета.
Обновлено в 02:21
Космос
Ученые предложили исследовать фекалии астронавтов на Луне
Известный американский астронавт Базз Олдрин, второй человек, ступивший в 1969 году на поверхность Луны, отреагировал на необычный призыв - вернуть с поверхности спутника фекалии, оставленные там участниками американских экспедиций.
Обновлено вчера в 12:44
Армия и оружие
В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35
Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
Обновлено в 02:27
Общество
Число браков в России снизилось до минимума с начала века
По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.
Обновлено вчера в 16:29
Армия и оружие
Индия подтвердила закупку у России более 400 танков Т-90МС
Индийские власти подтвердили намерение приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму $1,93 млрд.
Обновлено в 02:32
Политика
Глава ДНР заявил, что Донбасс идет к «полноправному членству» в России
Глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу "Юнион" заявил, что главная цель Донбасса заключается в "возвращении на Родину полноправным членом".
Обновлено вчера в 21:26
Экономика
Приток мигрантов в РФ сократился до исторического минимума
По оценкам экспертов, в 2018 году мигранты заместили естественную убыль населения на 57% Число мигрантов, остающихся в России на длительный срок, в 2018 году снизился до исторического минимума, сообщают Ведомости со ссылкой на Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено в 02:36
Гаджеты
Сотовые операторы и ФСБ выступили против появления eSIM в России
Ранее стало известно, что Минкомсвязи работает над созданием нормативной базы для внедрения виртуальных сим-карт eSIM в России.
Обновлено вчера в 04:30
Политика
США пригрозили Европе новыми пошлинами
В заявлении подчеркивается, что Всемирная торговая организация (ВТО) неоднократно уведомляла ЕС о том, что на США оказывает негативное влияние субсидирование Европой французской Airbus.
Обновлено вчера в 23:15
Общество
В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Бывшие сотрудники ОМОНа, которые выложили видеообращение к Владимиру Путину, ранее были предупреждены, что жилье, которое их просят освободить, является служебным, и с соответствующими документами они ознакомились под личную подпись, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Обновлено вчера в 21:13
Шоу-бизнес
Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта
В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено вчера в 13:11
Технологии
Связанный с Абрамовичем фонд инвестировал в маркетинговую платформу
Разработчик маркетинговых решений Improvado привлек $5 млн, в том числе от российских фондов Impulse VC (среди его пайщиков есть Роман Абрамович) и Cabra VC, рассказал «Ведомостям» один из основателей и генеральный директор компании Даниил Кравцов.
Обновлено в 01:01
Энергетика
Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам
Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:04