Футбол

Кьеллини рискует пропустить игру с «Аяксом»Евро-футбол.ру 01:16

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджо Кьеллини рискует пропустить первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса".
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Капитан «Ювентуса» Кьеллини рискует пропустить матч с «Аяксом»

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