Футбол

Кьеллини пропустит матч с «Аяксом»Soccer.ru 11:14

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини пропустит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аякса».
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Кьеллини может пропустить ответный матч с «Аяксом»

Матч ТВ11:28

Кьеллини может пропустить ответный матч с «Аяксом»

Sportbox.RU11:28

Кьеллини, скорее всего, пропустит и ответный матч с «Аяксом»

Чемпионат11:20

Кьеллини не поможет «Ювентусу» в ответном матче с «Аяксом»

Sport24.ru11:17

Источник: Кьеллини пропустит матч с «Аяксом»

Спорт-Экспресс11:01

Кьеллини пропустит матч с «Аяксом»

Soccer.ru11:14

Кьеллини, скорее всего, пропустит ответный матч с «Аяксом»

Sports.ru10:38
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 12:11, Ашберн
Происшествия

Правозащитника Павла Пятницкого отпустили под подписку о невыезде

Пятницкого задержали в минувшую субботу. Он утроил стрельбу из салона автомобиля на Цветном бульваре в Москве.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Экономика

Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы

Ранее ведущий научный сотрудник федерального научно-исследовательского центра института социологии РАН Леонтий Бызов рассказал НСН, что Кремль ждал худшей реакции общества на пенсионную реформу.
Обновлено в 07:36
Космос

Новый спутник «Глонасс-М» запустят с Плесецка 13 мая

Обновлено в 02:15
Музыка

В Израиле пообещали устроить самое яркое за все годы Евровидения шоу

Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж

Напомним, что юрист Элина Мазур заявляла, якобы Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская занимаются эскортом.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Политика

Евросоюз окончательно утвердил поправки к газовой директиве

Совет Европейского союза окончательно утвердил поправки к газовой директиве ЕС.
Обновлено в 06:32
Политика

В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму

Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
Обновлено в 10:03
Общество

Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра

Поправки правительства РФ ко второму чтению законопроекта о техосмотре исключают обязательную видеофиксацию процедуры техосмотра автомобилей, сообщил в понедельник "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес

Собчак уличили в наркомании после «демонических» танцев

"Демоническую" хореографию телеведущей списали на наркотики.
Обновлено в 10:23
Общество

Елену Малышеву и Первый канал решили засудить

Компания «Ставропольский бройлер» подала исковое заявление в отношении редакции программы «Здоровье» Елены Малышевой и Первого канала.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие

Турция отказалась интегрировать С-400 в системы НАТО

Российская зенитно-ракетная система (ЗРС) С-400 не будет интегрирована в системы вооружения НАТО.
Обновлено в 12:02
Авто

Новый Mercedes-Benz GLS рассекретили до премьеры

В Сеть утекли фотографии внедорожника Mercedes-Benz GLS нового поколения.
Обновлено в 07:18
Авто

Автомобили Ravon хотят собирать в России

Компания GM Uzbekistan договорилась в заводом Derways о сборке автомобилей Ravon.
Обновлено в 05:16
Политика

Социал-демократы победили на парламентских выборах в Финляндии

Социал-демократическая партия Финляндии (СДПФ), по предварительным данным, стала победителем на парламентских выборах в Финляндии после подсчета 99,9% голосов избирателей.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

Около школы в Москве нашли снаряд

Во дворе спортшколы в Москве обнаружили 120-миллиметровый снаряд времен войны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя спецслужб.
Обновлено в 09:20
Здоровье

Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов

С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Общество

В Петербурге с начала года закрылось рекордное число кафе и ресторанов

В центре Санкт-Петербурга начали массово закрываться кафе и рестораны: только с января по март 2019 года здесь прекратили работу 53 заведения общепита, что стало историческим антирекордом, подсчитали в компании JLL.
Обновлено в 04:32
Авто

АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta FL

В начале второго квартала текущего года АвтоВАЗ запустил продажи обновленной модели LADA Granta FL новой генерации.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие

На Украине разработали БТР для управления армейскими подразделениями

Государственный концерн "Укроборонпром" разработал новую командно-штабную машину БТР-3КШ, которая предназначена для управления подразделениями в условиях современного боя.
Обновлено в 08:23
Спорт

Ралли-рейд «Дакар-2020» пройдет в Саудовской Аравии

Ралли-рейд «Дакар» в 2020 году примет Саудовская Аравия, сообщает МИР 24. На протяжении 10 лет гонки проходили в странах Латинской Америки.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес

Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей

Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Пять человек погибли при лобовом столкновении

Водитель грузового автомобиля жив, но все люди, ехавшие в Ларгусе, в результате столкновения погибли на месте.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Полиция задержала шестерых сбежавших из ИВС в Туве

Обновлено в 09:18
Здоровье

Россияне смогут получать паллиативную помощь на дому

Согласно поправкам, утвержденным Медведевым, россияне, нуждающиеся в паллиативной помощи, теперь смогут получить ее в любом субъекте РФ вне зависимости от места регистрации.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Жительницу Кубани задержали за убийство четырехлетней дочери

Обновлено в 07:11
Политика

Дания не смогла назвать сроки решения по новому маршруту Nord Stream 2

Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило третью заявку компании Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока-2", на строительство трубопровода на территории страны, однако не может назвать конкретные сроки решения по документу, говорится в сообщении агентства Это уже третья попытка с российской стороны согласовать маршрут газопровода по территории Северной Европы.
Обновлено в 11:18
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В Петербурге полицейских отправили в колонию за пытки задержанных

Обновлено в 11:06
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