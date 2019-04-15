Футбол
Кьеллини пропустит матч с «Аяксом»Soccer.ru 11:14
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини пропустит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аякса».
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 13:42, Ашберн
Политика
Совет ЕС одобрил поправки к Газовой директиве
Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток — 2".
Обновлено в 04:29
Происшествия
В соборе Парижской Богоматери произошёл пожар
Пожар произошёл в здании собора Парижской Богоматери в центре французской столицы.
Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес
Алле Пугачевой сегодня исполняется 70 лет
Артистке сегодня исполняется 70 лет. Впервые на сцену «примадонна» российской эстрады поднялась в пять лет.
Обновлено в 01:22
Политика
В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму
В пресс-службе кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского сказали, что не признают воссоединение Крыма с Россией, что стало возможным после референдума на полуострове 2014 года.
Обновлено в 13:06
Политика
Порошенко предложил Зеленскому провести дебаты дважды за день
Президент Украины Петр Порошенко решил предложить своему сопернику Владимиру Зеленскому провести дебаты дважды в один день: сначала на стадионе «Олимпийский», а затем в студии «Общественного телевидения».
Обновлено в 13:10
Экономика
Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет
Бундесбанк оценил прямые инвестиции в Россию немецкого бизнеса в 2018 г. более чем в 1 млрд евро.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц
На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.
Обновлено в 12:56
Общество
Суд отклонил иск о закрытии мусорного полигона под Волоколамском
Арбитражный суд Московской области отклонил иск администрации Волоколамского района о запрете эксплуатации мусорного полигона «Ядрово», следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 11:22
Музыка
Верка Сердючка поедет на «Евровидение»
Обновлено в 12:32
Политика
Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
Россия направит до 30 военных в миссию ООН по стабилизации в ЦАР
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о направлении военнослужащих Вооруженных сил РФ в состав миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике.
Обновлено в 12:17
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Экономика
«Дом.РФ» намерен выплатить в виде дивидендов 80% чистой прибыли
Госкомпаниия "Дом.РФ" намерена выплатить в качестве дивидендов по итогам 2018 года 79,7% чистой прибыли по МСФО - 15,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 04:38
Общество
В РПЦ объяснили нехватку «настоящих мужчин»
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов высказал мнение, согласно которому «настоящие мужчины» в России остались только в спецназе.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие
Пентагон выделит $ 14 млрд на модернизацию бомбардировщиков B-1 и B-52
Пентагон заключил контракт с компанией Boeing на модернизацию стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer и B-52 Stratofortress.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су»
Некоторое время назад главком ВВС Швеции генерал Матс Хельгессон заявил, что Gripen E создаются в качестве "уничтожителей (убийц) самолётов Су".
Обновлено в 01:04
Музыка
Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова
К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено в 08:01
Наука
Частицы микропластика нашли даже в чистом воздухе Пиренеев
Оказалось, что частицы микропластика нашли даже в чистом воздухе малонаселённых Пиренеев.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Под Мокшаном в ночном ДТП погибли 5 человек
В группе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что водитель и пассажиры легкового автомобиля — 36-летний, 61-летний и 55-летний мужчины, а также 36-летняя женщина погибли на месте аварии.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
Саррадж предупредил Европу о 800 тысячах возможных беженцев из Ливии
Глава правительства национального согласия Ливии (ПНА) Файез Саррадж обвинил командующего Ливийской национальной армии Халифу Хафтара в предательстве, а также предупредил, что в результате ливийского кризиса в Европу могут попасть 800 тысяч мигрантов, среди которых могут оказаться террористы.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
Турция отказалась интегрировать С-400 в системы НАТО
В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.
Обновлено в 12:02
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Спорт
Экс-ученица Тутберидзе покинула академию Плющенко
Обновлено в 10:41
Политика
Чубайс задумался об уходе на пенсию
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что задумался об уходе на пенсию.
Обновлено вчера в 14:09
Футбол
Егоров: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ростова»
Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовского клуба, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Жительница Кубани хладнокровно убила четырехлетнюю дочку
Обновлено в 09:39
Политика
Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО
Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено в 08:34
Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»
Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено в 07:54