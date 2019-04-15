Футбол

Кьеллини пропустит матч с «Аяксом»Soccer.ru 11:14

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини пропустит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аякса».
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Кьеллини, скорее всего, пропустит и ответный матч с «Аяксом»

Чемпионат11:20

Кьеллини пропустит ответный матч Лиги чемпионов против «Аякса»

РИА Новости12:08

Кьеллини может пропустить ответный матч с «Аяксом»

Матч ТВ11:28

Манджукич и Кьеллини не помогут «Ювентусу» в ответном матче с «Аяксом»

Sport24.ru13:33

Источник: Кьеллини пропустит матч с «Аяксом»

Спорт-Экспресс11:01

Кьеллини пропустит матч с «Аяксом»

Soccer.ru11:14

Кьеллини, скорее всего, пропустит ответный матч с «Аяксом»

Sports.ru10:38
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Совет ЕС одобрил поправки к Газовой директиве

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В соборе Парижской Богоматери произошёл пожар

Пожар произошёл в здании собора Парижской Богоматери в центре французской столицы.
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Артистке сегодня исполняется 70 лет. Впервые на сцену «примадонна» российской эстрады поднялась в пять лет.
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В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму

В пресс-службе кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского сказали, что не признают воссоединение Крыма с Россией, что стало возможным после референдума на полуострове 2014 года.
Обновлено в 13:06
Политика

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Президент Украины Петр Порошенко решил предложить своему сопернику Владимиру Зеленскому провести дебаты дважды в один день: сначала на стадионе «Олимпийский», а затем в студии «Общественного телевидения».
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Бундесбанк оценил прямые инвестиции в Россию немецкого бизнеса в 2018 г. более чем в 1 млрд евро.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц

На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.
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Общество

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Арбитражный суд Московской области отклонил иск администрации Волоколамского района о запрете эксплуатации мусорного полигона «Ядрово», следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 11:22
Музыка

Верка Сердючка поедет на «Евровидение»

Обновлено в 12:32
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Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР

Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие

Россия направит до 30 военных в миссию ООН по стабилизации в ЦАР

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о направлении военнослужащих Вооруженных сил РФ в состав миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике.
Обновлено в 12:17
Важное за сутки

Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Экономика

«Дом.РФ» намерен выплатить в виде дивидендов 80% чистой прибыли

Госкомпаниия "Дом.РФ" намерена выплатить в качестве дивидендов по итогам 2018 года 79,7% чистой прибыли по МСФО - 15,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 04:38
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В РПЦ объяснили нехватку «настоящих мужчин»

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов высказал мнение, согласно которому «настоящие мужчины» в России остались только в спецназе.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие

Пентагон выделит $ 14 млрд на модернизацию бомбардировщиков B-1 и B-52

Пентагон заключил контракт с компанией Boeing на модернизацию стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer и B-52 Stratofortress.
Обновлено в 05:41
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Экс-полицейские осуждены по делу о пытках задержанных в Петербурге

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Некоторое время назад главком ВВС Швеции генерал Матс Хельгессон заявил, что Gripen E создаются в качестве "уничтожителей (убийц) самолётов Су".
Обновлено в 01:04
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Марков рассказал, как эксперта Лойко выгнали из прямого эфира НТВ

Обновлено в 10:10
Музыка

Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова

К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено в 08:01
Наука

Частицы микропластика нашли даже в чистом воздухе Пиренеев

Оказалось, что частицы микропластика нашли даже в чистом воздухе малонаселённых Пиренеев.
Обновлено в 12:16
Происшествия

Под Мокшаном в ночном ДТП погибли 5 человек

В группе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что водитель и пассажиры легкового автомобиля — 36-летний, 61-летний и 55-летний мужчины, а также 36-летняя женщина погибли на месте аварии.
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Армия и оружие

Саррадж предупредил Европу о 800 тысячах возможных беженцев из Ливии

Глава правительства национального согласия Ливии (ПНА) Файез Саррадж обвинил командующего Ливийской национальной армии Халифу Хафтара в предательстве, а также предупредил, что в результате ливийского кризиса в Европу могут попасть 800 тысяч мигрантов, среди которых могут оказаться террористы.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие

Турция отказалась интегрировать С-400 в системы НАТО

В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.
Обновлено в 12:02
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Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Спорт

Экс-ученица Тутберидзе покинула академию Плющенко

Обновлено в 10:41
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Чубайс задумался об уходе на пенсию

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что задумался об уходе на пенсию.
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Футбол

Егоров: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ростова»

Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовского клуба, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
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Происшествия

Жительница Кубани хладнокровно убила четырехлетнюю дочку

Обновлено в 09:39
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Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО

Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
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Экономика

Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»

Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
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