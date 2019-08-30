Футбол
Sports.ruКьеллини порвал крестообразную связку на тренировке
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини получил серьезную травму во время тренировки. Медицинское обследование 35-летнего футболиста сборной Италии показало разрыв передней крестообразной связки правого колена. О сроках возвращения в строй Кьеллини не сообщается.
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У Кьеллини диагностировано повреждение «крестов», игроку будет сделана операция
Чемпионатвчера в 14:55
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 08:36, Вашингтон
Политика
Зеленский назвал «Северный поток-2» неприемлемым
По итогам встречи господин Зеленский заявил, что обе страны сходятся во мнении о неприемлемости проекта российского газопровода «Северный поток-2».
Коммерсантъ 08:27
Политика
ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой
Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
РБК вчера в 05:52
Автоспорт
Льюис Хэмилтон разбил машину в третьей тренировке в Спа
Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон досрочно завершил третью часть свободных заездов Гран При Бельгии.
Autosport.com.ru 06:44
Футбол
Газизов раскритиковал арбитра матча «Уфа» - «Оренбург»
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов раскритиковал работу арбитра на матче с "Оренбургом", который его команда проиграла 1:2.
Sport.ru 08:30
Политика
Частица Вечного огня отправится из Москвы в Любляну
Российская газета 07:15
Политика
Вышинский заявил о нежелании участвовать в обмене
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ заявил, что не видит смысла в участии в обмене и намерен доказать свою невиновность в суде.
RT на русском 07:15
Космос
NASA готовит космодром на мысе Канаверал к удару урагана «Дориан»
Центр управления полетами имени Кеннеди начал подготовку объектов космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) к удару урагана "Дориан".
ТАСС 29 августа в 17:36
Происшествия
Собака загрызла насмерть годовалого мальчика в Волгоградской области
Следователи в Волгоградской области устанавливают обстоятельства гибели годовалого ребенка в результате нападения собаки, сообщила "Интерфаксу" представитель регионального следственного правления СКР Наталия Рудник в субботу.
Интерфакс 07:40
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
Политика
На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали 570 тысяч долларов
На Украине разоблачена группа мошенников, которые от имени президента Владимира Зеленского требовали 570 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в "Укроборонпром".
Российская газета 08:31
Происшествия
В Лондоне ограбили внука Маккартни
Одного из внуков бывшего солиста группы The Beatles Пола Маккартни ограбили в Лондоне.
Культуромания 08:24
Политика
Минфин США пошел на мировую с фигурантом «кремлевского доклада»
В своей жалобе Гапонцев отмечал, что американский Минфин, подготавливая перечень олигархов, не провел серьезного расследования, а просто «перепечатал список российских миллиардов журнала Forbes от 28 марта 2017 года».
РБК вчера в 14:14
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru 07:46
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Происшествия
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
Английский киноактер, известный по роли в "Пиратах Карибского моря", Орландо Блум был остановлен полицией и оштрафован за превышение скорости на дороге в Беверли-Хиллз.
Газета.Ru 07:10
Технологии
Reuters узнал о планах Telegram скрывать номера пользователей ото всех
В одном из ближайших обновлений мессенджера Telegram появится возможность скрыть свой номер телефона даже от тех, кто внес его в список контактов, пишет Reuters со ссылкой на источник.
РБК 05:53
Шоу-бизнес
Американская актриса Валери Харпер умерла от рака мозга
В 2013 году актрисе был поставлен диагноз рак мозга, и прогнозной продолжительностью жизни были только три месяца.
Московский Комсомолец 03:17
Политика
Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России
Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.
RT на русском 07:41
Баскетбол
Сборная России с победы стартовала на ЧМ-2019
Российская газета 06:49
Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Здоровье
Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, заявила Скворцова
Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, а совместительство необходимо ограничивать, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости 29 августа в 10:26
Политика
Посольство США ответило на сообщения о заморозке военной помощи Киеву
Ранее CNN и Politico со ссылкой на источники в администрации президента США сообщили, что Дональд Трамп намерен заблокировать передачу военной помощи Украине в размере $250 млн, которая была одобрена конгрессом в июне.
РБК 08:03
Кино
Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети
Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
iReactor вчера в 07:02
Происшествия
Одесская полиция уберегла гей-парад
Украинская полиция справилась с задачей защитить гей-парад, прошедший в Одессе.
Вести.Ru 08:16
Политика
Трамп отменил свой визит в Польшу
Южный Федеральный 29 августа в 19:31
Происшествия
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Политика
Медведчук и Рабинович посетили заключенных в Лефортово
Ранее в СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными.
Газета.Ru вчера в 09:16