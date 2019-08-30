Футбол

Sports.ruSports.ruКьеллини порвал крестообразную связку на тренировке

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини получил серьезную травму во время тренировки. Медицинское обследование 35-летнего футболиста сборной Италии показало разрыв передней крестообразной связки правого колена. О сроках возвращения в строй Кьеллини не сообщается.
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И ты, Джорджо? Топ-10 звёзд футбола с порванными «крестами»

Soccer.ru07:30

Кьеллини получил разрыв крестообразной связки на тренировке

Матч ТВвчера в 15:09

Кьеллини получил серьезную травму колена

Sport24.ruвчера в 14:41

Защитник «Ювентуса» порвал крестообразные связки

Sport.ruвчера в 15:30

Кьеллини порвал крестообразную связку колена

Спорт-Экспрессвчера в 19:20

У Кьеллини диагностировано повреждение «крестов», игроку будет сделана операция

Чемпионатвчера в 14:55

Кьеллини порвал крестообразную связку на тренировке

Sports.ruвчера в 14:43
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 08:36, Вашингтон
Политика

Зеленский назвал «Северный поток-2» неприемлемым

По итогам встречи господин Зеленский заявил, что обе страны сходятся во мнении о неприемлемости проекта российского газопровода «Северный поток-2».
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Активисты в центре Москвы собрались на несогласованную акцию

РБК 07:24
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ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой

Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
РБК вчера в 05:52
Автоспорт

Льюис Хэмилтон разбил машину в третьей тренировке в Спа

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Autosport.com.ru 06:44
Футбол

Газизов раскритиковал арбитра матча «Уфа» - «Оренбург»

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов раскритиковал работу арбитра на матче с "Оренбургом", который его команда проиграла 1:2.
Sport.ru 08:30
Политика

Частица Вечного огня отправится из Москвы в Любляну

Российская газета 07:15
Политика

Вышинский заявил о нежелании участвовать в обмене

Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ заявил, что не видит смысла в участии в обмене и намерен доказать свою невиновность в суде.
RT на русском 07:15
Происшествия

Убийце Роберта Кеннеди нанесли ножевые ранения в тюрьме

Газета.Ru 01:45
Космос

NASA готовит космодром на мысе Канаверал к удару урагана «Дориан»

Центр управления полетами имени Кеннеди начал подготовку объектов космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) к удару урагана "Дориан".
ТАСС 29 августа в 17:36
Происшествия

Собака загрызла насмерть годовалого мальчика в Волгоградской области

Следователи в Волгоградской области устанавливают обстоятельства гибели годовалого ребенка в результате нападения собаки, сообщила "Интерфаксу" представитель регионального следственного правления СКР Наталия Рудник в субботу.
Интерфакс 07:40
Политика

«Мороженщицу Путина» объяснила причину второй встречи с Путиным

Газета.Ru 08:08
Общество

С 1 сентября россиян ждут правовые изменения

В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
Политика

На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали 570 тысяч долларов

На Украине разоблачена группа мошенников, которые от имени президента Владимира Зеленского требовали 570 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в "Укроборонпром".
Российская газета 08:31
Происшествия

В Лондоне ограбили внука Маккартни

Одного из внуков бывшего солиста группы The Beatles Пола Маккартни ограбили в Лондоне.
Культуромания 08:24
Политика

Минфин США пошел на мировую с фигурантом «кремлевского доклада»

В своей жалобе Гапонцев отмечал, что американский Минфин, подготавливая перечень олигархов, не провел серьезного расследования, а просто «перепечатал список российских миллиардов журнала Forbes от 28 марта 2017 года».
РБК вчера в 14:14
Политика

Путин обещал Кадырову приехать в Чечню

Lenta.ru 07:46
Происшествия

В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына

Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Происшествия

Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости

Английский киноактер, известный по роли в "Пиратах Карибского моря", Орландо Блум был остановлен полицией и оштрафован за превышение скорости на дороге в Беверли-Хиллз.
Газета.Ru 07:10
Технологии

Reuters узнал о планах Telegram скрывать номера пользователей ото всех

В одном из ближайших обновлений мессенджера Telegram появится возможность скрыть свой номер телефона даже от тех, кто внес его в список контактов, пишет Reuters со ссылкой на источник.
РБК 05:53
Шоу-бизнес

Американская актриса Валери Харпер умерла от рака мозга

В 2013 году актрисе был поставлен диагноз рак мозга, и прогнозной продолжительностью жизни были только три месяца.
Московский Комсомолец 03:17
Политика

Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России

Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.
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Баскетбол

Сборная России с победы стартовала на ЧМ-2019

Российская газета 06:49
Политика

Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
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Здоровье

Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, заявила Скворцова

Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, а совместительство необходимо ограничивать, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости 29 августа в 10:26
Политика

Посольство США ответило на сообщения о заморозке военной помощи Киеву

Ранее CNN и Politico со ссылкой на источники в администрации президента США сообщили, что Дональд Трамп намерен заблокировать передачу военной помощи Украине в размере $250 млн, которая была одобрена конгрессом в июне.
РБК 08:03
Кино

Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети

Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
iReactor вчера в 07:02
Происшествия

Одесская полиция уберегла гей-парад

Украинская полиция справилась с задачей защитить гей-парад, прошедший в Одессе.
Вести.Ru 08:16
Политика

Трамп отменил свой визит в Польшу

Южный Федеральный 29 августа в 19:31
Происшествия

В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот

Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Политика

Медведчук и Рабинович посетили заключенных в Лефортово

Ранее в СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными.
Газета.Ru вчера в 09:16
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