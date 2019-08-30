Футбол
Sports.ruКьеллини порвал крестообразную связку на тренировке
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини получил серьезную травму во время тренировки. Медицинское обследование 35-летнего футболиста сборной Италии показало разрыв передней крестообразной связки правого колена. О сроках возвращения в строй Кьеллини не сообщается.
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Компания Samsung расширила перечень криптовалют, поддерживаемых смартфоном Galaxy S10, включая три новых стейблкоина.
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Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу
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Генпрокурор Украины сообщил о начале обмена пленными с Россией
Новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.
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Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
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Южная Осетия не собирается воевать с Грузией
Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что с Грузией не будет никакого военного противостояния из-за ситуации вокруг грузинского блокпоста, установленного в километре от осетинского села Цнелис, сообщает РИА "Новости".
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ПРАЙМ 11:55
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Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий.
РБК вчера в 20:16
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В фойе Александринки установили бюст императрицы Елизаветы Петровны
К событию приурочили и появление монумента в нижнем фойе Главной сцены – скульптурный бюст основательницы театра императрицы Елизаветы Петровны.
Петербургский дневник 16:00
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Роман Широков: «А что такого сделал Шюррле? „Туну“ забил? Там и я неплохо сыграю»
Яркое интервью экс-футболиста «Зенита» и «Спартака» Романа Широкова, который снова за словом в карман не полез.
Спорт-Экспресс 17:05
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Зеленский назначил нового гендиректора «Укроборонпрома»
Президент Украины Владимир Зеленский уволил гендиректора «Укроборонпрома» Павла Букина и назначил на его место Айвараса Абромовичуса, освободив его от должности наблюдательного совета госконцерна.
Телеканал 360° 16:08
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Создатели «Глухаря» представляют новый проект на СТС
Экспресс газета вчера в 14:59
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Смартфон Redmi Note 8 Pro представлен официально
Как и ожидалось, сегодня компания Redmi представила ожидаемый смартфон Redmi Note 8 Pro.
Megaobzor.com вчера в 05:26
Общество
Собянин поддержал предложение увеличить финансирование театров
Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложение театральных деятелей об увеличении финансирования московских театров.
Московский Комсомолец 11:41
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Брэд Питт рассказал о самой сложной роли в своей кинокарьере
Голливудский актер Брэд Питт заявил, что самой сложной ролью за всю его карьеру оказался астронавт МакБрайд из ленты «К звездам».
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Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
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Подростки избили продавцов за отказ продать алкоголь в Петербурге
В Санкт-Петербурге подростки напали на продавцов магазина за то, что им не продали алкоголь. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает РЕН ТВ.
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В Астрахани задержали троих полицейских за закладку наркотиков
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Вице-премьер Чехии прокомментировал осквернение советского памятника
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Валентина Ананьина перенесла инфаркт в 26 лет
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В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
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При аварийной посадке самолета Ан-2 в Якутии погибли два человека
Частный самолет Ан-2, принадлежащий компании «Авиаспектр», в пятницу совершил вынужденную посадку в Якутии, сообщил региональный главк МЧС.
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Происшествия
Три человека были эвакуированы вертолетом после ДТП на МКАД
Три человека были госпитализированы с помощью вертолета после аварии, которая произошла на внешней стороне МКАД.
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Исследователи из Австралии решили проверить, насколько сильно влияние только генетики. И, как оказалось, определяющим его назвать нельзя.
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На днях завершились съёмки шоу "План Б", в котором приняли участие Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
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