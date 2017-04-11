Футбол
Soccer.ruКьеллини порвал крестообразную связку, игроку будет сделана операция
У футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки. В ближайшие дни 35-летнему Кьеллини будет сделана операция. О сроках возвращения в строй Кьеллини не сообщается.
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