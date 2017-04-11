Футбол
Soccer.ruКьеллини порвал крестообразную связку, игроку будет сделана операция
У футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки. В ближайшие дни 35-летнему Кьеллини будет сделана операция. О сроках возвращения в строй Кьеллини не сообщается.
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У Кьеллини диагностировано повреждение «крестов», игроку будет сделана операция
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 00:58, Вашингтон
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Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
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Ведущий Беар Гриллс едва не погиб после укуса пчелы
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Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru вчера в 02:46
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Системы слежения NORAD зафиксировали маневры военного спутника РФ
По информации NORAD о космических объектах, в январе этого года спутник находился на околоземной орбите с параметрами 280 км на 285 км. В первых числах февраля орбита аппарата начала постепенно снижаться и к 10 апреля ее минимальная высота составила 227 км. Затем спутник снова был поднят - в начале июня он имел орбиту 247 на 282 км.
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В США отметили общий недостаток аэродинамической нестабильности, который связывает советско-российскую разработку в лице экспериментального палубного истребителя Су-47 «Беркут» и американский X-29.
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Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
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Россию чаще всех посещают туристы из Китая
Чаще всех Россию посещают туристы из Китая. Об этом свидетельствуют данные за первое полугодие 2019 года.
РЕН ТВ вчера в 20:49
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Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль
Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.
N+1 вчера в 14:00
Политика
Медведев раскритиковал регионы за медленную работу по очистке Волги
Председатель правительства России Дмитрий Медведев раскритиковал приволжские регионы за медленное освоение средств, выделенных из бюджета на реализацию проекта по оздоровлению Волги.
Lenta.ru вчера в 11:12
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Киркоров не попал в фонограмму на фестивале «Новая волна»
Российский певец Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на фестивале «Новая волна» в Сочи, передает РЕН ТВ.
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Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости вчера в 11:54
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В последний раз финал Лиги чемпионов проходил в РФ в 2008 году. Тогда в «Лужниках» встретились «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
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Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.
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Макрон и Зеленский обсудили саммит G7 и ситуацию в Донбассе
В ходе разговора лидеры обсудили ситуацию в Донбассе и прошедший в Биаррице саммит G7.
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Глава МИД Латвии вычеркнул страны Балтики из истории СССР
"Балтийские страны были оккупированы Советским Союзом в рамках гитлеровско-сталинского соглашения, а затем восстановили независимость", - уточнил Ринкевичс.
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Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter
К настоящему моменту твиты хакеров уже удалены. Дорси является одним из основателей Twitter. На его аккаунт подписаны около 4,2 млн человек.
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Умер художник Сергей Ковальский
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Украинский пограничник погиб из-за взрыва в Харьковской области
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Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
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Определилось расписание матчей «Краснодара» в Лиге Европы
Официальный сайт УЕФА опубликовал расписание матчей «Краснодара» в групповом этапе Лиги Европы.
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Глава Челябинской области Алексей Текслер осмотрел новую поликлинику горбольницы №6. Медучреждение будет работать по бережливой технологии.
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Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко озвучил приоритетные задачи, которые поставил президент страны Владимир Зеленский перед ведомством.
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Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
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