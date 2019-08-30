Футбол

Матч ТВМатч ТВКьеллини получил разрыв крестообразной связки на тренировке

Защитник «Ювентуса» Джорджио Кьеллини получил травму на тренировке. Медицинское обследование показало у игрока разрыв крестообразной связки колена. О сроках восстановления Кьеллини не сообщается.
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Кьеллини порвал крестообразную связку на тренировке

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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 18:48, Вашингтон
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