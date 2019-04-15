Кьеллини может пропустить ответный матч с «Аяксом»Матч ТВ вчера в 11:28

Напомним, что Кьеллини пропустил первую встречу с "Аяксом", которая завершилась вничью со счетом 1:1. Ответная встреча состоится 16 апреля в Турине и начнется в 22:00 по московскому времени.

Кьеллини может пропустить ответный матч с «Аяксом»

Политика В Госдуме выступили против предложения ввести платные перекрёстки Ранее специалисты из Национальной технологической инициативы «Автонет» предложили организовать в России платные перекрёстки, чтобы избавиться от пробок.

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