Футбол

Кьеллини может пропустить матч с «Аяксом» из-за травмыSports.ru 04:15

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини получил повреждение. У капитана туринского клуба проблемы с икроножной мышцей. Его участие в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» под вопросом.
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Капитан «Ювентуса» Кьеллини рискует пропустить матч с «Аяксом»

РИА Новости00:53

Кьеллини получил травму на тренировке и может не сыграть против «Аякса»

Sport24.ruвчера в 23:56

СМИ: Кьеллини может пропустить матч с «Аяксом»

Спорт-Экспрессвчера в 19:59

Кьеллини рискует пропустить матч с «Аяксом» в Лиге чемпионов

Матч ТВвчера в 22:19

Кьеллини рискует пропустить матч с «Аяксом» из-за травмы

Чемпионатвчера в 22:08

Кьеллини рискует пропустить игру с «Аяксом» из-за травмы

Soccer.ruвчера в 20:47

Кьеллини может пропустить матч с «Аяксом»

Советский спортвчера в 23:44
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 08:43, Ашберн
Кино

Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино

Обновлено вчера в 17:34
Авто

Компания Mitsubishi представит в Шанхае преемника Outlander

Японская компания Mitsubishi готовит преемника Outlander для презентации в китайском Шанхае.
Обновлено в 07:32
Экономика

Власти Китая предложили запретить майнинг криптовалют

Государственный комитет по развитию и реформам Китая (бывший Госплан) рассматривает возможность запрета майнинга криптовалют в стране.
Обновлено в 07:55
Футбол

«Думали, я раздвину ноги»: украинский футболист отказал клубу из Москвы

Озвучили сумму и думали, что я раздвину ножки и рвану.
Обновлено в 04:57
Политика

В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»

Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Кокорин и Мамаев приехали в суд с сумками

В начале октября 2018 года после матча между «Зенитом» и «Краснодаром» Кокорин и Мамаев поехали из Петербурга в Москву, где устроили драки с главой НАМИ Сергеем Гайсиным, чиновником Минпромторга Денисом Паком и водителем ведущей «Первого канала» Виталием Соловчуком.
Обновлено в 06:15
Кино

Началась работа над вторым спин-оффом «Ходячих мертвецов»

Канал AMC официально объявил о старте работ над ещё одним спин-оффом «Ходячих мертвецов».
Обновлено в 07:15
Политика

На Украине появились билборды с Порошенко и Путиным

На Украине перед вторым туром выборов президента страны появились билборды, на которых рядом с профилем действующего главы государства Петра Порошенко изображен профиль президента России Владимира Путина.
Обновлено в 05:18
Гаджеты

Опубликованы рендеры смартфона Honor 20 Lite

Сетевые источники опубликовали качественные рендеры смартфона Honor 20 Lite, который будет представлен 17 апреля.
Обновлено в 02:31
Транспорт

Проезд по платным магистралям подорожает с 15 апреля

С 15 апреля будут скорректированы тарифы практически на всех участках платных магистралей.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Синоптики предупредили о грозе в Москве

В Москве и Подмосковье 9 апреля ожидается гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:54
Политика

Лукин отозвал законопроект, ограничивающий съемку на выборах

Член Совета Федерации Владимир Лукин, в начале апреля внесший на рассмотрение в Государственную думу законопроект, ограничивающий фото- и видеосъемку на выборах, отозвал свою инициативу.
Обновлено в 04:34
Политика

Президент Исландии заговорил по-русски в Петербурге

Президент Республики Исландия Гудни Торласиус Йоханнессон, выступая на пленарном заседании в рамках форума «Арктика – территория диалога» в Петербурге 9 апреля, заговорил на русском языке.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Макгрегор устроил драку в баре Ирландии после слов о русских

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор устроил потасовку в одном из баров Ирландии после того, как один из посетителей заявил ему, что "русские избили его", передает РИА Новости.
Обновлено в 08:03
Экономика

Сын Чайки запустит в Москве новый бизнес на миллиарды рублей

Игорь Чайка, сын генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки, совместно с немецкими инвесторами запустит в Москве бизнес по производству стрелочных переводов для трамвайных путей.
Обновлено вчера в 15:31
Экономика

Набсовет «Восточного» рассмотрит отставку руководства банка

Наблюдательный совет банка "Восточный" 10 апреля рассмотрит вопрос о прекращении полномочий исполняющего обязанности председателя правления Александра Нестеренко, следует из сведений на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 04:22
Авто

Hyundai рассекретила новый ультрабюджетный кроссовер Hyundai Venue

Hyundai продолжает подогревать интерес к новому ультрабюджетному кроссоверу Hyundai Venue, премьера которого состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:45
Политика

Петр Порошенко признался в пьянстве

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал слухи об алкоголизме.
Обновлено в 01:17
Политика

Поклонская рассказала об отношении к Зеленскому

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма рассказала Piter.TV, что ей импонирует кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после выхода из колонии

Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье постановил заключить под стражу криминального авторитета Тариэла Мулухова (Таро).
Обновлено в 08:11
Политика

Дочь Назарбаева отказалась участвовать в президентских выборах

Обновлено в 05:20
Авто

Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России

Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Женщину, дважды переехавшую людей в Белоярском, посадили в СИЗО

Марину Мартемьянову, сбившую людей на Nissan в Белоярском, взяли под стражу.
Обновлено в 08:08
Происшествия

В Мытищах мать найденных в квартире детей вернулась домой пьяной

Найденные в захламленной квартире в Мытищах четверо детей были с бабушкой, пьяная мать пришла во время работы правоохранителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 06:26
Политика

Путин разрешил выдавать россиянам генетические паспорта

С 2025 года россиянам начнут выдавать генетические паспорта.
Обновлено в 03:36
Энергетика

Украина начала закачку газа в ПХГ

«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Священника отдали под суд за развращение 12-летней девочки

Вологодский священник пойдет под суд за развращение 12-летней девочки и распространении порнографии.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь

В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено в 07:56
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Мостовой и Карпин находятся в тройке лидеров в голосовании на звание лучшего игрока «Сельты»

На втором месте идет Мостовой (более 4 тысяч голосов). Карпин замыкает первую тройку голосования (почти 2 тысячи голосов).
Обновлено в 06:09
Политика

Лукашенко ответил на «гвалт» по поводу его слов об украинских выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «гвалтом» бурную реакцию на его заявления о возможных итогах президентских выборов на Украине.
Обновлено в 08:24
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